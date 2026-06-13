Samantha Vallejo-Nágera se sincera sobre el nacimiento de su hijo Roscón: "Fue un momento dramático"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Samantha Vallejo-Nágera ha compartido recientemente sus sentimientos más profundos sobre el nacimiento de su hijo Roscón, quien vino al mundo con síndrome de Down. Con una honestidad brutal, la reconocida cocinera ha relatado cómo recibió la noticia en el mismo momento del parto, un hecho que califica como una experiencia sumamente difícil y cargada de dolor emocional.

Según ha explicado la chef, el impacto inicial fue tan fuerte que describe aquel momento en el hospital como si fuera un tanatorio en lugar de un paritorio. Samantha recuerda cómo familiares y amigos acudían a verles envueltos en lágrimas, lo que aumentaba la tristeza de la situación, llegando incluso a desear que todos se marcharan para poder vivir su duelo en la intimidad junto a su marido.

La empresaria ha reconocido que atravesó un proceso natural pero duro de asimilación, admitiendo que necesitó cerca de quince días para procesar la realidad y comenzar a mirar hacia adelante. A pesar de la angustia inicial, Vallejo-Nágera subraya que ha visto este mismo sentimiento en muchas otras familias, normalizando así un proceso de duelo que ella misma vivió con intensidad. Hoy en día, la perspectiva de Samantha es radicalmente distinta.

Lejos de aquel drama inicial, asegura que se siente mucho más afortunada desde que Roscón forma parte de su vida, convirtiéndose en una fuente inagotable de felicidad y aprendizaje constante. A través de sus redes sociales, ambos comparten una relación llena de complicidad que ha logrado ganarse el cariño de miles de personas. Cadena 100