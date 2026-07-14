Salta la alarma por la extraña desaparición de un bailarín de Rosalía y Rauw Alejandro en Miami

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El mundo de la música y el baile se encuentra sumido en la preocupación tras confirmarse la desaparición de Michael-Anthony Leones Espino, más conocido en la industria artística como 'Mykee Moves'. El bailarín, de 28 años y rostro habitual en los cuerpos de baile de grandes estrellas como Rosalía y Rauw Alejandro, fue visto por última vez el pasado domingo 12 de julio en Miami, sin que hasta el momento se tengan noticias de su paradero. Según la información facilitada por la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, que ha activado un dispositivo de búsqueda, Mykee fue visto cerca de las 12:30 horas mientras transitaba a pie por la zona de la cuadra 14200 de Southwest 161st Court. Las autoridades han difundido una descripción física detallada para facilitar su localización: mide 1,70 metros, pesa unos 68 kilos, tiene constitución atlética, cabello negro y ojos marrones. En el momento de su desaparición, vestía una camiseta de camuflaje verde, pantalones cortos negros, calcetines blancos y sandalias tipo Crocs negras.

La noticia ha provocado una oleada de solidaridad en redes sociales, donde los clubes de fans de Rosalía y Rauw Alejandro se han movilizado para difundir carteles de búsqueda. "Es el tipo de noticias que nunca nos gustaría compartir, pero hoy necesitamos vuestra ayuda", han expresado diversos seguidores, subrayando la importancia de cualquier pista que pueda conducir a su localización. El propio Rauw Alejandro ha compartido la alerta en sus perfiles oficiales, sumándose al llamamiento para dar con el paradero del joven bailarín.

La Oficina de Víctimas Especiales del Sheriff de Miami-Dade, que lidera la investigación, ha instado a la ciudadanía a contactar de forma inmediata con los teléfonos 305-715-3300 o 305-471-TIPS en caso de tener cualquier información relevante. Por el momento, no han trascendido detalles sobre las circunstancias exactas de la desaparición, manteniéndose todas las líneas de investigación abiertas mientras la incertidumbre crece entre quienes trabajaron estrechamente con él.