La graciosa respuesta de Lola Índigo tras descubrir que Unai Simón escucha su música en la concentración de La Roja

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El universo del fútbol y el de la música pop nacional han protagonizado un divertido cruce de caminos que no ha pasado desapercibido para los seguidores de ambos protagonistas. Durante la andadura de la selección española en su gran cita internacional, el portero titular y uno de los pilares del combinado nacional, Unai Simón, concedió una entrevista a la Cadena COPE en la que, más allá de analizar la trayectoria deportiva del equipo, repasó cuestiones más distendidas de su día a día.

Entre risas y preguntas sobre sus preferencias sonoras para motivarse antes de los partidos, el guardameta vasco admitió que uno de los temas que más suena en sus auriculares últimamente pertenece a la conocida artista granadina. Concretamente, el guardameta mencionó el éxito El bachatón de la L, aunque lo hizo dejando una frase que rápidamente se convirtió en objeto de comentarios: "Últimamente escucho mucho a la Lola Índigo esta", expresó el deportista, quien incluso se atrevió a pedirle disculpas de manera simpática a la cantante por la forma informal en la que se refirió a ella.

La anécdota no tardó en cruzar la pantalla y llegar hasta la propia protagonista, que reaccionó con absoluto buen humor a través de sus perfiles en las redes sociales. Lejos de molestarse por la fórmula empleada por el guardameta, la intérprete decidió tomarse el comentario con deportividad y gracia, compartiendo el fragmento exacto de la entrevista donde el guardameta la menciona y utilizando de fondo el tema al que hacía referencia el deportista.