Bardem considera que a Argentina le ha pesado en el Mundial el apoyo de Milei a Israel

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Javier Bardem considera que la imagen y el poco apoyo de otros países a Argentina en el reciente Mundial 2026 de fútbol ha estado condicionado por el férreo respaldo del presidente argentino, Javier Milei, a un "criminal de guerra", en alusión al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

En una entrevista con el popular periodista Mehdi Hasan publicada en sus redes, el actor español mostró su felicidad por el triunfo de su país en la final, en la que estuvo presente en Nueva York, y habló del poco apoyo que ha recibido Argentina, asegurando que en cierta manera es por la mala reputación de su presidente.

"Tener a un presidente como Milei apoyando (un genocidio) y estando orgulloso de ello, y figuras como Netanyahu, (o el ultra Itamar) Ben-Gvir, apuntando a Argentina como una representación de ellos -lo que no es justo para Argentina- ha traído un peso extra al partido que no creo que pertenezca al fútbol, pero está en el ambiente", dijo Bardem.

Y añadió: "No creo que sea justo, porque hay mucha gente en Argentina que no apoya a Milei, igual que hay mucha gente en Estados Unidos que no apoya a (Donald) Trump".

El actor de 'No habrá paz para los malvados' explicó que aunque resulte extraño que se pueda mezclar fútbol y política, "es verdad que cuando el presidente apoya tan abiertamente a una persona que es un criminal de guerra como Netanyahu, quieres apoyar al otro equipo que no apoye a un criminal de guerra".

Por otro lado, reconoció que muchas personas de fuera de España, incluido el pueblo palestino, apoyó a La Roja en el encuentro por la posición del Gobierno español sobre Israel frente a la tibieza de otros gobiernos europeos que están "hincando rodilla y acatando las órdenes de este loco, maniático, egomaniático líder (Trump), que no quiere nada más que llenarse los bolsillos, que es lo que ha hecho con esta guerra en Irán, Líbano y Gaza".

"Al menos (el presidente del Gobierno español) Pedro Sánchez está dando un golpe en la mesa y diciendo: 'Esta no es la manera en la que queremos ser percibidos en el mundo y no es la manera en la que queremos actuar'", añadió, y aseguró que una de las razones de que él sea tan activo al apoyar a Palestina es que sabe que, como europeo, es "parte del problema".