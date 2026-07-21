La irónica reacción del humorista Quequé tras ser grabado en un bar viendo su propia detención: "A ver si va 'palante' de una vez"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El humorista Héctor de Miguel, conocido popularmente como Quequé, se convirtió en el centro de la noticia tras ser detenido en Salamanca por la Policía Nacional. La intervención policial respondió a un delito de desobediencia por el que se encuentra siendo investigado en un juzgado de Madrid, según confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Tras su arresto en su ciudad natal y su posterior comparecencia ante el juez, donde se acogió a su derecho a no declarar facilitando un domicilio para futuras notificaciones, la noticia saltó rápidamente a los medios de comunicación.

Fiel a su característico sentido del humor y a la ironía que suele marcar su trayectoria, el cómico decidió tomárselo con filosofía y mofarse públicamente de su propia situación. A través de su perfil en la red social X (anteriormente Twitter), Quequé publicó un vídeo de apenas siete segundos de duración grabado desde el interior de un bar, un contenido que en pocas horas logró superar los 10.000 'me gusta'.

En las imágenes se le puede observar viendo la televisión en el establecimiento mientras emiten un programa informativo que abordaba su caso. Al aparecer en pantalla, el propio humorista se dirige a sí mismo con una frase que rápidamente se ha viralizado: "Qué hijo de puta, a ver si va 'palante' de una vez".

Esta expresión empleada por el cómico encierra además un dardo político, ya que imita el habitual recurso dialéctico utilizado por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien suele emplear este término en redes sociales cuando anuncia que alguien va a ser juzgado o condenado por la justicia.

Más allá del revuelo mediático y de su viral reacción, los problemas judiciales de Quequé también incluyen otros frentes. Entre ellos destaca el procedimiento abierto por la Fiscalía, que le reclama dos años de prisión por un supuesto delito de coacciones (acoso) contra la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, además de una indemnización de 6.000 euros, señalando como responsable civil subsidiario a la Cadena SER.