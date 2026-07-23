De la mano por Nueva York: Iker Casillas e Irene Esser confirman su relación con su paseo más romántico

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La crónica social tiene una nueva pareja protagonista. Iker Casillas, de 45 años, y la modelo y actriz venezolana Irene Esser, de 34, han sido fotografiados recientemente paseando de la mano y de lo más cómplices por las calles de Nueva York. Las imágenes, capturadas durante la estancia del exfutbolista en suelo estadounidense con motivo de los actos de la selección española, se han convertido en la evidencia definitiva de un noviazgo que llevaba meses acaparando los titulares de la prensa rosa.

Este romántico paseo neoyorquino pone fin a la etapa de especulaciones y desmentidos iniciales —en la que incluso se llegó a bromear con montajes de inteligencia artificial tras las primeras filtraciones—. Con estas instantáneas en las que aparecen caminando como dos turistas más y con las manos entrelazadas, la pareja deja claro que lo suyo va totalmente en serio y que ya no se ocultan ante las cámaras.

Pero, ¿quién es la mujer que ha conquistado al exguardameta del Real Madrid? Irene Esser es un rostro muy conocido internacionalmente. Nacida en Venezuela e hija de un importante empresario del sector del cacao, creció en plena naturaleza antes de dar el salto a las pasarelas y la interpretación. Su gran escaparate mediático llegó en 2011, cuando fue coronada Miss Venezuela y posteriormente se alzó como segunda finalista en el certamen de Miss Universo.

Lejos de encasillarse en el mundo de la moda, Esser redirigió su carrera hacia la actuación, formándose en prestigiosas instituciones como la Escuela de Cine de Nueva York y consolidándose como una reconocida actriz. En su plano sentimental, además de su incipiente relación con Iker Casillas, a la venezolana se le ha vinculado en el pasado con figuras conocidas como el actor Iván Sánchez y el empresario Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente de México. Hoy, su nombre vuelve al centro de la actualidad tras este paso al frente junto a uno de los deportistas más laureados de España.