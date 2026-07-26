J Balvin muestra en sus redes la pasarela con la que inauguró Colombiamoda 2026

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El cantante colombiano J Balvin publicó este domingo en sus historias de Instagram las imágenes de la pasarela con la que inauguró Colombiamoda 2026, una propuesta inspirada en la artesanía y la identidad colombiana que presentó la noche del sábado.

"Cuando J Balvin diseña una colección esto pasa...", escribió el artista en Instagram al acompañar varios videos del desfile inaugural de la principal feria de moda de Colombia que se realiza en Medellín hasta el 31 de julio.

En las publicaciones se observan algunos de los momentos más representativos de la pasarela, con modelos luciendo prendas de siluetas amplias, predominio del cuero, bolsos de gran formato, tejidos y accesorios inspirados en la tradición artesanal del país, reinterpretados bajo una estética urbana y contemporánea.

La pasarela abrió el Opening Weekend, el nuevo formato con el que Colombiamoda dio inicio este año a una semana de desfiles, negocios y actividades académicas, con una apuesta que busca estrechar los vínculos entre la moda, la música y las industrias creativas.

Durante cerca de media hora, decenas de modelos recorrieron la pasarela con una colección dominada por tonos tierra, negro y azul, acompañados de guantes, gafas oscuras y accesorios de gran formato, en una puesta en escena que tomó como referencia distintos elementos de la identidad cultural colombiana.

Aunque la presencia de J Balvin era uno de los principales atractivos de la inauguración, el artista apareció únicamente al cierre del desfile para saludar al público junto al equipo creativo de la colección.

El artista no interpretó canciones ni ofreció un espectáculo musical, por lo que el protagonismo recayó en la propuesta presentada sobre la pasarela.