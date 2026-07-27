María Casado se despide entre lágrimas de Informativos Telecinco debido a problemas de conciliación

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El plató de Informativos Telecinco vivió este fin de semana un momento especialmente emotivo con la marcha definitiva de María Casado. La reconocida presentadora condujo su última edición al frente de los informativos de fin de semana, cerrando así una etapa de dos años en la cadena que comenzó en septiembre de 2024.

Visiblemente afectada y sin poder contener las lágrimas, la periodista quiso dedicarle unos minutos finales a la audiencia que la ha acompañado durante este tiempo. Con un tono cercano y de profundo agradecimiento, Casado prefirió ser breve en su despedida, manifestando su deseo de reencontrarse pronto con los espectadores y subrayando que el equipo queda "en muy buenas manos" tras su marcha.

La decisión de abandonar la cadena privada no ha sido precipitada, sino fruto de una necesidad personal. Tal y como ella misma reconoció días atrás, la gran dificultad para conciliar su vida familiar y profesional —desplazándose de manera continuada entre Madrid y Málaga, donde reside— le ha obligado a tomarse un respiro profesional para priorizar el cuidado de su hija y su entorno más cercano.

De este modo, la comunicadora cierra temporalmente su vinculación con Mediaset, dejando abierta la puerta a futuros retos profesionales una vez logre equilibrar su día a día. Por su parte, la cadena ya tiene preparado el relevo en la mesa de los informativos estivales, despidiendo con afecto a una profesional que ha dejado una profunda huella en la redacción.