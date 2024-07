El enemigo invisible de tu perro y tuyo

Tiene apenas tres milímetros y una picadura que provoca una enfermedad para la que hay tratamiento pero no cura, la leishmaniosis. La causa la hembra de flebótomo infectada. A este mosquito le gusta volar a baja altura, no mas allá de los tobillos, y no distingue entre especies animales, la humana tampoco, aunque es más frecuente en perros.

En León no se daba apenas, sólo en la zona del Bierzo, donde es endémica. Hasta ahora. La ausencia de grandes nevadas, la falta del desplome de las temperatura en invierno, la suavidad del clima en general y la abundancia de lluvia permiten su desarrollo. Es, dicen, consecuencia del cambio climático. Los veterinarios de pequeños animales lo ven cada vez más habitualmente en sus consultas. Incluso en mascotas que nunca han salido de la provincia.

Los síntomas Pérdida de peso, inapetencia y diarrea crónica son síntomas indicativos de que hay una lesión orgánica. La pérdida de pelo es otro de los principales síntomas, a veces el que da la alarma. También pueden aparecer úlceras, pápulas, descamación, nódulos, lesiones oculares, renales, hepáticas, articulares. Si la leishmaniosis visceral no se trata, puede ocasionar una insuficiencia hepática o renal y provocar la muerte del animal.

En los humanos se manifiesta con episodios irregulares de fiebre, pérdida de peso, hepatoesplenomegalia(recrecimiento del hígado y bazo) y anemia. Es una enfermedad grave.

Como Zuri. Se le ha encapsulado en una herida en la nariz, que es la que delató la presencia del parásito. Ha tenido suerte. Antes, también. Porque a Zuri lo rescató Izan Zufiaurre Sánchez, uno de los educadores de la escuela canina ExtraPerrestres. Había llegado de Eslovaquia, procedente del tráfico de perros de los países del Este, y aterrizó en una familia del País Vasco que, en apenas dos meses de vida del cachorro, alegó que su hija tenía alergia a los perros.

Zuri, que ha sido perro de terapia humana, tendrá a partir de ahora seguimiento veterinario de por vida.

Zuri con su dueño, Izan Zufiaurre Sánchez.DL

«Estaba protegido, desparasitado, nunca los hemos llevado fuera de León, pero... Lo ha cogido aquí», cuenta Izan Zufiaurre.

«Lo primero que hay que dejar claro es que no se contagia de perro a humano. Tu perro no te va a transmitir la leishmaniosis». Lo explica tajante Israel Iglesias, vocal de pequeños animales del Colegio de Veterinarios de León. «Y lo segundo, que el mosquito puede contagiar a las personas también. Y están documentados casos no sólo de perros y gatos, también en hurones», añade.

«La buena noticia es que se puede prevenir», anuncia Iglesias. «Es lo más importante».

El Colegio de Veterinarios de León recomienda el uso combinado de collares antiparasitarios que incluyan la lucha contra garrapatas, pulgas y leishmania, pipetas válidas para estos tres parásitos, pastillas desparasitarias e, incluso, algún repelente cutáneo en caso de salir al monte. «Especialmente al anochecer», acota Iglesias.

Es la misma recomendación, la de la protección, que hace el Colegio de Veterinarios para las personas, siguiendo el concepto ‘One Health’, una sola salud humana, animal y ambiental.

«Un insecticida, de los miles que hay en el mercado, un repelente de insectos basta. Y la precaución mínima de no salir al campo con pantalón corto y llevar camisas o camisetas de manga larga, especialmente si es a la caída de la tarde», explica Israel Iglesias. «Y especial atención a los niños, ancianos y las personas que tengan el sistema inmunitario deprimido», añade. Es una enfermedad que trae graves complicaciones.

El test puede dar un falso negativo. Los veterinarios recomiendan combinar la protección externa de los perros con la vacuna, que tiene una efectividad inferior al 80%. Por eso hay que añadir refuerzos.

«Tenemos que convivir con esta zoonosis. Antes nevaba mucho, ahora no. Antes hacía mucho frío, ahora no. El ciclo vital de los mosquitos ha cambiado. Tenemos que tomar medidas», avisa Iglesias.