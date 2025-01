Darrell, el cachorro que esperaba el regreso de sus dueños en una carretera

Como si hubiera salido de un anuncio contra el abandono animal. La misma historia mil veces repetida. Tan conocida. Tan dramática siempre. A Darrell lo dejaron tirado en una carretera. Un cachorro de apenas cinco meses.

Allí estaba, en mitad de la calzada, como esperando a que regresaran sus dueños. Mirando a todos los coches, sin apartar la vista de la dirección desde donde, quizá, vio alejarse el coche de quienes hasta ese momento eran su familia. No se movía de la carretera, con riesgo evidente de que terminara atropellado.

De allí lo sacó la Policía Local de La Bañeza. Ahora Darrell vive en la casa de la persona que gestiona la Protectora de La Bañeza y Comarca porque un chenil no es buen lugar para un cachorro. No puede quedarse allí, la casa está ya saturada de animales rescatados, por eso la protectora busca familia, una que no contemple una carretera ni el abandono como opción, una que le dé a Darrell la oportunidad de llevar una vida de cuidados y respeto como ser sintiente que es.

Se lleva bien con perros y gatos, es cariñoso y muy juguetón. Está en la Asociación Protectora La Bañeza y Comarca de Animales y Plantas Pabycap, teléfono móvil 691733282 y correo electrónico mariviamado @hotmail.com.