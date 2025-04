Adopta un perro: Dakota, el «desecho» de caza que mendigaba comida y ayuda

La abandonaron en mitad de la nada y acabó mendigando comida y ayuda por las calles de La Bañeza. Así durante días, hasta que fue rescatada. De su pasado no se conoce nada, pero se puede intuir. Es, dicen sus cuidadoras, un «desecho de caza». Una perra que ha dejado de cazar, no sabía hacerlo o no respondía a las expectativas de su dueño. «Son perros que no tienen ninguna protección y a los que la Ley de Bienestar Animal ha dejado abandonados».

Dakota le han puesto de nombre. Tiene unos dos años y su cuidadora dice que es sociable, cariñosa, limpia y muy lista. «Esta chica necesita un hogar que le dé, seguramente que por primera vez, cuidados y respeto», añaden. Dakota está en la Protectora La Bañeza y Comarca Pabycap. El contacto para su adopción es el número de teléfono 691733282 o el correo electrónico mariviamado@hotmail.com.