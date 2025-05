MasQPerros se quiere presentar a las elecciones municipales

«León debe ser una ciudad más amiga de los animales en este siglo XXI y nosotros nos hemos propuesto ayudar a conseguirlo… Tal vez, si las cosas no mejoran, debamos dar un paso más en nuestro activismo y barajar presentarnos, dentro de las opciones que da la legislación, a las próximas elecciones municipales porque tenemos claro que para conseguir un cambio debemos estar en las instituciones. Es algo que estamos comenzando a estudiar».

MasQPerros, la asociación vecinal que nació para luchar por la convivencia entre los perros, sus dueños y los vecinos de la ciudad que no conviven con animales, están dispuestos a dar un paso más. Llevan trece años en esta batalla, desde el 1 de junio de 2012, cuando se propusieron cambiar la ciudad para hacerla más amigable con los perros.

«Siempre hemos tenido muy claro que éramos vecinos de León y formábamos parte de ella. Necesitábamos reivindicar nuestro espacio y nuestra presencia», dicen. Y en ello siguen. Porque muchos de sus objetivos iniciales no se han conseguido.

La asociación vecinal se creó debido a la falta de espacios adecuados para que los perros pudieran correr con seguridad. Así nació este espacio virtual para crea «una comunidad donde todos tuviéramos cabida». Mantienen «las ganas de estar presentes en la ciudad como parte de la misma». Y se mantiene «la falta de escucha, empatía y la poca ayuda por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de León». De aquel entonces y de ahora.

En eso han cambiado poco las cosas en esta última década.

«Los asuntos pendientes que tenemos tienen que ver con nuestro objetivo principal y no se han logrado por la falta de empatía, colaboración y disposición política de los grupos y partidos políticos que han gobernado nuestra ciudad en estos 13 años. Al final de cada legislatura tenemos la sensación de haber avanzado un paso o dos, pero al comienzo de la nueva legislatura, la sensación es de haber dado 3 o 5 pasos para atrás. Es como vivir permanentemente en un cuento de nunca acabar», describen desde MasQPerros.

Y denuncian con contundencia: «Los vecinos y las vecinas que tenemos perro, y animales en general, no nos merecemos el trato que se nos está dando desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento. O se nos ignora o se nos limitan espacios o se nos ponen más obligaciones, pero nunca se habla de mejorar las condiciones y cuando lo hacen con el objetivo de ganar votos, pasadas las elecciones de turno todo vuelve hacía atrás».

Si tuvieran que elaborar un programa electoral, esta sería la base:

1— Dotación en la ciudad de Zonas de Esparcimiento Canino de calidad y ello implica que estén acondicionadas, que tenga un espacio adecuado, tengan bancos, fuentes y papeleras. Elementos de seguridad como es una buena iluminación. Y que al menos existan 5 o 6 zonas con vallado perimetral que aporten una seguridad extra a los vecinos y las vecinas que lo necesiten porque su perro es muy activo.

2— Actualización de la ordenanza municipal para adaptarla a sociedad leonesa actual y a la legislación vigente.

3— Creación del consejo municipal de bienestar animal y convivencia.

4— Desarrollo un verdadero Plan CER con la participación activa de las asociaciones protectora de animales y dotado económicamente.

5— Modificación de la ordenanza municipal de transporte público para autorizar la subida de perros en los autobuses municipales.

6—Aumento de las unidades de Patrulla Verde de la policía local.

7— Aumento de la partida presupuestaria destinada a la recogida y cuidados de animales abandonados en la ciudad.

8—Aumento de la protección y cuidado de los animales silvestres de la ciudad, especialmente las aves. dotando de espacios adecuados para su resguardo y que puedan beber y alimentarse.

9— Aumentar el presupuesto municipal para plantar más árboles autóctonos en León.

Eso es lo que solicitan a los grupos políticos municipales. Con poco éxito. «Nuestras peticiones no han cambiado mucho en estos 13 años», apostillan.

La asociación se dirige a los vecinos que no conviven con animales en la ciudad. «A los vecinos que no tienen perro les pedimos respeto y convivir. Los espacios en la ciudad son finitos y por lo tanto nos toca compartirlos y convivirlos. Y para ello lo único que hace falta es respeto», instan.

«Tener un perro o varios no nos hace vecinos de peor calidad, simplemente es nuestra forma de vivir y no hace daño a nadie», apuntan. «Aunque los espacios son finitos en nuestra ciudad, por desgracia no hay tantas personas y hay espacios suficientes para todos… unos de forma exclusiva para una actividad, para un sector de la población, y otros de forma compartida. Debemos aprender a compartir la ciudad», añaden.

No se olvidan tampoco de los vecinos y las vecinas que tienen perros. A ellos le piden cuatro cosas:

1— Corresponsabilidad con otras personas que tienen animales: «No todos los animales son iguales, ni tienen el mismo carácter ni necesitan las mismas cosas. Debemos ser conscientes de que animal tenemos y de su carácter. Del mismo modo, debemos ser responsables de recoger y limpiar los excrementos de nuestros animales en cualquier lugar de la ciudad, para que otros animales y otras personas puedan disfrutar del espacio. Debemos cuidar las ZEC especialmente las que están bien dotadas».

2— Respeto: «Pero no respeto por tener perro sino por ser vecinos de una ciudad. Es aquello demi libertad termina donde empieza la del otro».

3— Convivencia: «Debemos convivir con otras personas, desde la empatía».

4— Exigencia: «Debemos exigir a nuestros gobernantes municipales la atención que nos merecemos como personas que habitan y viven en esta ciudad. Basta ya de que nos ignoren y que cuando nos tengan en cuenta sea para perjudicarnos con normas más estrictas».

Son rotundos al describir la cuestión por la que se producen los conflictos entre dueños de mascotas y quienes no las tienen en la ciudad. «Muchos de estos problemas se solucionarían si los políticos y responsables municipales tuviera otra actitud hacia los vecinos y las vecinas que tenemos animales en la ciudad. Y estamos convencidos que lo que necesita esta ciudad es un Plan Municipal de Bienestar Animal que vaya más allá de una legislatura y que lo firmaran todos los partidos políticos, así como asociaciones e instituciones de la ciudad», explican.

«Queremos crear y construir una ciudad más amiga de los animales». Han creado una marca, «Por un León más Animal», y ahora han puesto su mirada en las elecciones municipales. Vecinos de León que reivindican, también, su sitio en la ciudad.