Los leoneses que no tendrán que hacer cursillo para tener mascota

No tendrán que pasar examen. Ni explicar cómo tratan a sus animales en casa. Ni demostrar que tienen conocimientos básicos sobre cuidados de mascotas. Se da por supuesto que ya lo saben. Así que no tendrán que responder preguntas ni colocarse en la tesitura de contestar con respuestas correctas.

Son los leoneses a los que el Gobierno va a eximir de hacer el curso de formación y superar la prueba que establece la Ley de Bienestar Animal. En la provincia de León, 63.000 personas. Son los dueños de perros, gatos, hurones y otros pequeños animales que están inscritos oficialmente en el Registro de animales de compañía de Castilla y León, Siacyl, que controla la Junta y que la ley llama tutores en vez de propietarios porque los animales no tienen ya consideración de cosa en la legislación española.

Son los que se libran. Quienes lleven a su casa un animal, ya sea adoptado o adquirido a criadores autorizados, tendrán que hacer un cursillo. Tendrán seis meses de plazo para hacerlo desde el momento en que se aprueben los reglamentos que deben desarrollar la Ley de Bienestar Animal, que están aún sin articular pese a que la ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales entró en vigor el 29 de septiembre de 2023.

Es lo único que tiene claro el Gobierno, que no habrá examen para quienes ya tienen mascotas, que será obligatorio sólo para quienes quieran tener un perro, que será gratis y que podrá hacerse por internet, desde una plataforma que desarrollará el Ministerio de Derechos Sociales. No hay nada más establecido: ni quién elaborará las preguntas ni quién calificará los exámenes y, por lo tanto, dará la autorización para tener un animal a cargo en su casa.

El presidente del Colegio de Veterinarios de León y de los colegios veterinarios de Castilla y León, Luciano Díez, cree que todo es un disparate. «No consultan a nadie, no se asesoran con los especialistas en esta área, dos años después no han logrado desarrollar el reglamento de la ley que regula todos estos aspectos polémicos... en fin», dice Luciano Díez. Como representante de los veterinarios de la provincia y de la Comunidad, Díez es rotundo al asegurar que los exámenes los deben formular y calificar los veterinarios. «Pero no se sabe nada de nada, ni qué tipo de preguntas se van a hacer, ni quién va a tener la responsabilidad de impartir el cursillo y dar la calificación de apto o no apto», describe.

De las intenciones del Gobierno se sabe lo que ha comunicado el director general de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra. El alto cargo del Ministerio de Derechos Sociales avanzó que el real decreto que el Gobierno quiere aprobar este año para desarrollar más de una veintena de artículos de esta ley aclarará que la obligación de realizar el curso, que será gratuito, online, durará unas cuatro horas y tendrá una validez indefinida, será sólo de los nuevos dueños de perros. De lo que se desprende que un propietario que haga el curso no tendrá que hacerlo de nuevo cada vez que tenga una mascota nueva. Quedarán exentos de realizar el curso los veterinarios y los especialistas en el comportamiento de animales.

El Ministerio tendrá que desarrollar una plataforma digital y un sistema operativo para impartir los cursos y acreditar a quienes los realicen. Pasados los primeros seis meses desde la aprobación del reglamento, la formación será ya obligatoria para todo el que adquiera un perro. El curso de formación, según el director general de Derechos de los Animales, incluirá conceptos y preparación sobre bienestar animal, obligaciones legales de los cuidadores e información de socialización y manejo de la mascota, entre otras materias.

José Ramón Becerra indicó que entre los objetivos del curso está aumentar «el grado de concienciación de la sociedad española» sobre una tenencia responsable e instó a hacer una elección consciente del animal, proceder a «una valoración previa» para considerar posibles problemas de convivencia u otros como desconocimiento del animal o cambio de circunstancias familiares.

En el registro de la Junta hay 63.000 tutores activos, por abrumadora mayoría dueños de perros: 61.0000 leoneses. El resto de los incritos tienen gatos. Hay una explicación: el Siacyl recoge los datos de los dueños de animales que tienen chip, algo que era sólo obligatorio para los perros. La Ley de Bienestar Animal obliga ahora a chipar a gatos y hurones. En el Siacyl figura que en la provincia de León hay a fecha 21 de mayo 102.600 perros registrados, 410 gatos y siete hurones.