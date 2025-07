Adopta un perro: Batman, el ‘murciélago’ al que la vida le ha dado la espalda

La vida le ha ido dando reveses. Desde el mismo momento en el que nació. Porque poco después fue abandonado. Apareció solo y sin ningún tipo de identificación en un pueblo de León. Acabó recluido en un punto limpio y luego, como nadie lo reclamó jamás, en la yosa, el lugar donde terminan todos lo perros abandonados que no tienen la suerte de ir a una protectora. Se cumplió así para él la maldición de nacer pitbull.

Pero no todo estaba perdido para él. Un grupo de madrinas hicieron de hadas . Le ayudaron en sus primeros pasos en la Yosa, le sacaron de ese encierro, le dieron cobijo en una residencia. Pero, como si una especie de maldición le persiguiera, un temporal inundó el refugio y, de nuevo, vuelta a empezar. Sus madrinas, incansables, le encontraron un lugar donde vive provisionalmente. Y ahí descubrieron que este ‘murcielaguito’ al que pusieron de nombre Batman es disciplinado, le encantan los paseos, tolera muy bien el bozal, obedece órdenes, come de la mano, es cariñoso con la gente y le encantan las tapas de los bares. Podría haber sido un final feliz, pero no. ha tendio que regresar a una residencia pero sus madrinas no desisten. Tiene 6 años y lleva cuatro buscando una casa, cariño, una cama caliente y no vivir condenado detrás de una rejas. Esta esterilizado y tienen todos los papeles en regla (neecsita licencia ppp para su adopción responsable.

Buscan para Batman una familia que le dé la oportunidad que no ha tenido, la de vivir en un hogar. El contacto para adoptar a Batman es el número de teléfono 647 71 83 97 o el correo crisgarro83@gmail.com.