Adopta un perro: Rafa, el eterno cachorro dos veces abandonado

Llegó de cachorro a la Protectora de León, abandonado como otros perros de su raza, con el estigma de ser ppp. Ha sido dos veces abandonado, como tantos otros perros que, finalmente, después de varios tropiezos, encuentran su familia adecuada. Eso buscan para Rafa, que tiene cuatro años pero sigue siendo el eterno cachorro de la protectora. «Un buenazo», dicen. Es cariñoso y compatible con otros perros. «Lo único que pide son muchos mimos», dicen sus cuidadoras.

Rafa está en la Asociación Protectora de Animales y Plantas de León Apada. No tiene teléfono. Abre todos los días a las 5 de la tarde. El contacto para su adopción, acogida o apadrinamiento es en la sede de la protectora, Carreterea Vilecha-Trobajo, s/n, Trobajo del Cerecedo, junto al Mercado de Ganados o en el correo electrónico protectoraleon@gmail.com.