¿Perros y gatos perdidos?: Europa mira la solución made in España

Publicado por Efe Redacción Creado: Actualizado:

Gracias al modelo español es posible localizar, por ejemplo, a un perro perdido en Canarias aunque esté registrado en Valencia. Lo explica María Luisa Fernández, consejera de animales de compañía del Consejo General de Colegios Veterinarios de España. Bruselas ultima una nueva normativa para regular el comercio de animales de compañía en un contexto donde el modelo español se perfila como uno de los referentes en materia de trazabilidad y control: España, país con una elevada tasa de convivencia con mascotas, cuenta la ley de bienestar y protección animal con la que el Gobierno ha buscado reforzar la lucha contra el maltrato y el abandono de animales domésticos.

A través de la Red Española de Identificación de Animales de Compañía (Reiac), en España es posible localizar un animal extraviado en cualquier otro lugar distinto al del lugar en el que esté registrado. “España va por delante en este aspecto”, afirma María Luisa Fernández. En contraste, muchos países europeos aún no disponen de bases de datos centralizadas o de registro obligatorio, lo que dificulta el seguimiento de los animales y el control del comercio irregular.

Ante estas disparidades, la Unión Europea trabaja en un nuevo reglamento que busca armonizar la normativa sobre el comercio, el traslado y el bienestar de los animales de compañía en todos los Estados miembros. Aunque aún en fase de redacción, se espera que la normativa se apruebe próximamente para establecer un marco legal común y garantizar mejores condiciones para los animales en todo el territorio europeo.

Uno de los ejes centrales de esta legislación será la trazabilidad. Sería recomendable que todos los animales estuvieran identificados desde el criador, con microchip vinculado a un núcleo zoológico legalizado y con control veterinario, explica la experta veterinaria. En España esta identificación ya es obligatoria. La normativa europea no descarta extender esta exigencia a todos los países y reforzar su cumplimiento aunque se trata de una norma todavía en elaboración.

Una de las principales motivaciones de la nueva ley es combatir el comercio descontrolado de mascotas, especialmente el procedente de países del este de Europa. Durante años, se detectaron importaciones masivas de animales criados en condiciones sanitarias deficientes y transportados de forma inadecuada, algo que puede provocar enfermedades frecuentes, como la parvovirosis en cachorros recién llegados.

Gracias a una regulación más estricta y mayores controles en frontera, «España ha conseguido reducir significativamente este tráfico irregular, situándose como uno de los países más avanzados en la gestión del bienestar animal», según la experta.

El reglamento europeo también prestará atención al creciente mercado de compraventa de animales por Internet. Fernández explica que habría de exigirse que los animales procedan de criadores autorizados y cuenten con toda la documentación en regla. La trazabilidad debería poder verificarse desde el origen hasta el destinatario final.

“No se trata de prohibir la venta en línea, sino de impedir que cualquiera, sin cumplir los requisitos legales, pueda lucrarse con la cría irresponsable de animales”, advierte.

Mientras Europa avanza hacia esta legislación común, España ya ha dado pasos decisivos con su ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales. Aunque aún pendiente de algunos desarrollos reglamentarios, la ley prohíbe la venta de mascotas en tiendas, salvo que se realice directamente a través de criadores registrados, y obliga a que los animales no salgan del criadero hasta que tengan adoptante o comprador definitivo.

“Es una forma de proteger al animal, garantizar su trazabilidad y mejorar el control sanitario”, explica Fernández. El contacto directo entre criador y adoptante es también clave para fomentar una tenencia responsable y reducir los abandonos.

La nueva normativa europea nace en un contexto de creciente sensibilidad social hacia el bienestar animal. “Cada vez más personas quieren saber de dónde vienen sus animales. Es una preocupación legítima que debe tener una respuesta institucional”, concluye la veterinaria.

El reto ahora es transformar esta conciencia social en una legislación eficaz, aplicable en todos los Estados miembros y capaz de funcionar como un único sistema en toda Europa. España, con su experiencia acumulada y sus sistemas interconectados, ya ha trazado el camino.