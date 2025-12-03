Así sueñan perros y gatos

No sólo duermen. También sueñan. Perros y gatos reviven durante el sueño las experiencia del día. Y su cerebro recicla sensaciones. Como sus dueños. Sólo que no lo hacen al mismo tiempo que ellos. Conocer cómo es su sueño es importante. Para no despertarles y permitirles un buen descanso.

Perros y gatos duermen de media entre 12 y 14 horas al día, incluso a veces hasta 19. Pasan más tiempos dormidos que despiertos y en actividad.

Duermen más horas pero en periodos más pequeños. Es su respuesta a una vida salvaje, en la que los depredadores acechan y está llena de peligros. El sueño es un momento de indefensión. Y aunque los perros se han adaptado a la vida moderna y responden a las necesidades de su dueños, los gatos en menor medida, conservan esa manera de alternar el sueño profundo con un duermevela en periodos cortos.

El sueño de los perros es una combinación de periodos en los que duermen de manera ligera en los que están en alerta con otros más profundas. Ciclos cortos en los que se despiertan continuamente o entran rápidamente en fase REM, con movimientos de los ojos, espasmos, movimientos de patas, gemidos y gruñidos. Como si estuvieran peleando o corriendo. Completan el ciclo de sueño de manera más rápida que los humanos y llegan a tener hasta 20 en una noche.

Hora de la siesta para Senda y Lía.DL

Durante el sueño ligero, el perro está en un estado de semi vigilia en el que se puede despertar fácilmente, lo que le permite estar en alerta y reaccionar ante cualquier estímulo. Defenderse de un peligro o de un depredador si es necesario, si vivieran en la naturaleza o en la calle. Durante este periodo, su respiración es profunda y rítmica, el latido de su corazón se ralentiza y la presión arterial baja. Están tranquilos y relajados pero no duermen profundamente.

Luego, entran en la fase REM. Se identifica fácilmente: tiene movimientos oculares rápidos, respiración irregular, gimen, gruñen y hasta ladran, mueven sus patas y están agitados. Es el mismo proceso que en los hombres. Sólo que mucho más corto. Y, también, más frecuente. Es el momento en el que aparecen los sueños. Y, quizá, las pesadillas. Los investigadores creen que podrían revivir algunas de las experiencias que tuvieron durante el día. Su cerebro se recicla y su cuerpo descansa.

Dormir muchas horas es una reminiscencia de su vida en estado salvaje. Una manera también de ahorrar energía cuando la comida no está asegurada y acceder a ella supone un desgaste físico.

Un alteración en el sueño puede indicar problemas de salud. El cansancio o el letargo son siempre signos de alerta para un dueño.

¿Y los gatos?

El sueño de un gato se divide también en dos fases, pero con una cadencia diferente. Tienen un sueño ligero que dura entre 15 y 30 minutos seguido a continuación de un sueño profundo que no sobrepasa los cinco minutos.

Durante el sueño ligero, los gatos se echan una siesta rápida en la que, aunque su cuerpo está relajado, pueden mover las orejas escuchando los sonidos, tener un ojo entreabierto y mover la cola. Durante el sueño profundo, su cuerpo está completamente relajado y ya no experimente movimientos en las orejas aunque sí en la patas, dando incluso patadas al aire, o retorcerse. Es la fase REM, en la que se cree que sueñan con las actividades que hicieron durante el día y recrean situaciones de caza o juego. No sólo sueñan, también tienen pesadillas, que les despiertan sobresaltados.

Como en el caso de los perros, los cachorros necesitan dormir más horas que los adultos.

El sueño, su ritmo y las horas que necesitan, son sagradas. Les permiten recargar energías, reparar su cuerpo y resetear su cerebro. Asegúrate de que su cama está en un lugar apropiado, donde nadie les interrumpe. Y no los despiertes. Déjales dormir. En paz.