Adopta un gato: Mini, la pequeña milagro

Es la pequeña milagro de la protectora Dejemos Huella, que gestiona colonias y cuida gatos en San Andrés del Rabanedo. Le pusieron Mini, el nombre que mejor resumía su tamaño y las condiciones en la que la encontraron, enferma, abandonada, en la calle, aterrada, sin apenas fuerza.

Pero, como ocurre tantas veces, la gatina, de apenas seis meses, se aferró a seguir viviendo. Hoy está recuperada, completamente sana, testada, desparasitada y con la primera vacuna puesta. Se entrega ya castrada. Es, dicen sus cuidadoras, una gata dulce que busca cariño y le gusta ser abrazada. Mini está bajo el cuidado de la asociación Dejemos Huella. El contacto para su adopción es el correo electrónico dejemoshuella2024@gmail.com o el número de teléfono móvil 699046307.