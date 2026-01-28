Adopta un gato: Flow, el gato que tiraron a un solar con 2 meses

Lo recogieron cuando era apenas poco más que un recién nacido. Lo habían tirado a un solar y allí lo habían dejado. Su madre parió en una cochera y lo que pasó con ella y el resto de la camada no se sabe. Pero Flow tuvo suerte. Su llanto alertó a los vecinos, que le dieron de comer, y a las cuidadoras de una colonia de gatos, que lo han rescatado. Tiene cinco meses y unos intensos ojos verdes. Está testado y es doble negativo.

Flow está bajo la protección de la asociación El Carro de Freya. El contacto para su adopción es a través de mensajes directos en Instagram o en otras redes sociales.