Adopta un perro: Ona, la galga maltratada que consiguió huir

Estaba en los huesos cuando la encontraron. Famélica, asustada y perdida. Es la historia de miles de galgos en este país. Ona consiguió escapar. Llevaba una cuerda alrededor de su cuello. Quizá estaba atada, quizá le esperaba un destino aun peor. Pero logró huir y durante un largo tiempo deambuló por pueblos de La Bañeza buscando algo de comida y un poco de agua. Hasta que fue rescatada.

Ahora ya no se le notan las costillas y ha dejado de tener miedo. Es una perra tranquila, amigable, que se lleva bien con otros perros. Está sana, se entrega desparasitada y cuidada.

Para Ona, que tiene entre 3 y 4 años, buscan una familia que le dé el cobijo que no tuvo antes. El contacto para su adopción es el número de teléfono 691733282 o el correo electrónico mariviamado@hotmail.com.