¿Por qué a mi perro le huele mal el aliento?

Si convives con un perro, seguro que alguna vez te has dado cuenta de que su aliento no es precisamente fresco. El mal olor en la boca de los perros, también llamado halitosis canina, es un problema más común de lo que parece y puede deberse a múltiples causas. Aunque a veces no pasa de ser una simple molestia, en otras ocasiones puede ser un síntoma de que algo no va bien en su salud. Por eso es importante entender por qué ocurre y qué podemos hacer para ayudar a nuestro perro.

Las causas más comunes

1— Acumulación de placa y sarro: es la causa más habitual es la misma que en los humanos: una mala higiene dental. Cuando los restos de comida se acumulan en los dientes, las bacterias los descomponen y forman placa. Con el tiempo, esta se endurece y se convierte en sarro, que no solo huele mal, sino que puede provocar problemas más serios como gingivitis o pérdida de piezas dentales.

2— Alimentación inadecuada: una dieta poco equilibrada o basada en sobras de comida humana puede favorecer la halitosis. Algunos alimentos producen olores fuertes al digerirse, y otros dejan residuos que alimentan a las bacterias de la boca. Además, un pienso de mala calidad puede afectar a la salud digestiva, lo que también repercute en el olor del aliento.

3— Problemas digestivos: el mal aliento no siempre nace en la boca. Trastornos del estómago, intestinos o incluso del esófago pueden provocar olores desagradables que acaban notándose en la respiración del perro.

4— Enfermedades de la boca: las infecciones orales, como abscesos o úlceras, producen un olor especialmente fuerte y desagradable. En estos casos, el perro suele mostrar otros síntomas, como dolor al comer, sangrado de encías o excesiva salivación.

5— Patologías más graves: en algunos casos, la halitosis puede estar asociada a enfermedades sistémicas como la diabetes, problemas renales o hepáticos. Por ejemplo, el aliento con un olor dulce y afrutado puede ser un signo de diabetes, mientras que un olor a amoníaco puede indicar un fallo renal. En estas situaciones, el mal aliento es solo un aviso de que el organismo está sufriendo.

Detectar un problema serio

No todo mal aliento implica una enfermedad, pero conviene estar atentos a algunas señales de alarma:

— Olor muy fuerte y persistente, incluso después de cepillarle los dientes.

— Encías rojas, inflamadas o con sangrado.

— Dificultad o dolor al masticar.

— Pérdida de apetito o de peso.

— Presencia de bultos en la boca.

— Otros síntomas generales como vómitos, apatía o aumento de la sed.

Si notas alguno de estos signos, lo recomendable es acudir cuanto antes al veterinario para descartar complicaciones.

Qué se puede hacer

1. Higiene dental regular: cepillar los dientes de tu perro debería ser un hábito tan normal como cepillar los tuyos. Existen cepillos y pastas dentales específicas para perros, seguras y adaptadas a su paladar. Lo ideal es hacerlo a diario, aunque si no es posible, al menos varias veces por semana.

2. Alimentación de calidad: una dieta equilibrada y adaptada a la edad, tamaño y necesidades de tu perro es fundamental. Los piensos de buena calidad ayudan a mantener la salud bucal y digestiva. Además, evita darle sobras de comida humana, ya que no solo pueden provocar mal aliento, sino también otros problemas de salud.

3. Snacks y juguetes dentales: hoy en día existen premios masticables y juguetes diseñados para reducir la placa y el sarro mientras el perro se entretiene. Estos no sustituyen al cepillado, pero son un buen complemento.

4. Revisiones veterinarias: una revisión anual es clave para detectar problemas a tiempo. El veterinario puede recomendar limpiezas dentales profesionales cuando el sarro está muy adherido, así como descartar enfermedades que se manifiestan a través del mal aliento.

5. Agua fresca y abundante: el agua ayuda a limpiar la boca y a evitar la proliferación de bacterias. Asegúrate de que tu perro siempre tenga agua limpia y renovada.

6. Y, sobre todo, acudir al veterinario.

Un perro con un aliento sano es también un perro con una mejor calidad de vida. Y también hará que los momentos de cariño y cercanía sean más agradables.