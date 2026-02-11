Adopta un gato: Pelocho, la belleza negra de ojos verdes dos veces abandonado que lanza una flecha por san Valentín

Quizá san Valentín le ayude y despierte el amor de algún humano. Quizá una de las flechas del santo del amor lleve a alguna familia el mensaje de este gato negro imponente de ojos verdes. Porque Pelocho no lo ha tenido fácil. Ha sido dos veces abandonado. Y ha pagado el precio de vivir en la calle. Allí enfermó, como tantos gatos a los que dejan tirados en la ciudad, y es doble positivo. Pero puede vivir en una casa en la que sea gato único.

Buscan para él una familia definitiva o una casa de acogida que le brinde el hogar que él perdió. Dos veces. Se entrega esterilizado y con contrato de adopción. Es, dicen en su casa de acogida, dócil y bellísimo. El contacto para su adopción es el número de teléfono móvil 659 110 738 o el correo electrónico protectora.bastet.leon@gmail.com.