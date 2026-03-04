Adopta un perro: Sía, la mix adorable a la que su dueña ya no puede cuidar
Es juguetona, sociable, divertida, adorable, dicen en la protectora donde la han acogido. Está allí porque ya no puede seguir en su casa. Su dueña no se puede hacer cargo de ella y Sía, que todavía es una cachorrina, ha tenido que cambiar lo que era su hogar por una protectora. Tiene seis meses, es mix y de adulta será de tamaño mediano. Ya no va a crecer mucho más. Se entrega vacunada, con chip, con contrato de adopción y compromiso de castración cuando el veterinario lo recomiende. Está en la Asociación Protectora de Animales y Plantas de La Bañeza y Comarca, Pabycap. El contacto para su adopción es el número de teléfono 691 733 282 o el correo electrónico mariviamado@hotmail.com.