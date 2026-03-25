Lo que tienes que hacer para protegerte (tú) de las garrapatas

Es la plaga eterna. Antes, sólo en primavera y en verano. Ahora, dura casi todo el año. Y no pican sólo a tu perro. También a ti. Pero hay formas de protegerse de las garrapatas cuando se sale a dar un paseo por el campo. Y un ‘salvoconducto’ de 24 horas milagrosas.

No es ninguna broma. Trasmiten enfermedades que puede ser graves. No todas, pero puede pasarte. Tu perro está protegido contra las garrapatas si está tratado con pastillas, pipetas o collares antiparasitarios, pero tú no. Y a ti también pueden picarte. Pero hay una regla, las del 5, que te ayuda.

1— Lleva siempre ropa con manga larga y pantalón largo. Que las garrapatas no puedan subirse a ti. «Quizá no es muy estético, pero conviene llevar los calcetines por fuera, por encima del pantalón», recomienda Álvaro Borge de Castro, presidente del Colegio de la Profesión Veterinaria de León. Y añade otra pauta: mejor ropa blanca o clara. Hay una explicación: «Las garrapatas se ven mejor», añade.

2— Camina siempre por la zona central del camino. En los bordes está la hierba más alta. Es ahí donde las garrapatas están esperando. Cuando pasa un huésped, sea un perro, cualquier otro animal o tú, se suben a él y comienza el proceso. La mayoría de las garrapatas esperan en la punta de las hierbas o arbustos a que pase una persona para adherirse. Sin embargo, existen especies que pueden buscar activamente a sus huéspedes, moviéndose hacia ellos al detectar su el CO2 de su aliento o calor el calor de su cuerpo. Como si caminaran detrás del perro o la persona. Ni saltan ni vuelan, pero trepan desde la vegetación o se arrastran desde el suelo hacia las mascotas o el cuerpo humano.

3— No hay que sentarse nunca directamente sobre la hierba. Hay que utilizar siempre una toalla, una manta o una prenda de ropa.

4— Quizá los más importante: al llegar a casa hay que autoexplorarse. Revisar la ropa y todo el cuerpo, con especial incidencia en las axilas, la parte de atrás de las orejas, las ingles, el cuero cabelludo y la parte trasera de las rodillas. Son sus zonas preferidas, el lugar que más calor desprende un cuerpo. Pueden caminar durante un tiempo por el cuerpo antes de agarrarse a la piel.

5— Se pueden reforzar estas medidas aplicando un repelente de insectos. No es necesario que sea específico, vale cualquiera que combata mosquitos, por ejemplo.