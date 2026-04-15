Adopta un perro: Alegra, la perra que se crío en una casa y la abandonaron cuando creció

A Alegra le pasó lo que le sucede a muchos perros. La criaron desde pequeña y cuando creció se deshicieron de ella. Vive en una casa de acogida, una solución de emergencia para que no quedara en la calle. Dicen sus cuidadores que responde a su nombre. «Te alegra la vida», cuentan. «Es sociable, cariñosa, muy mimosa y se lleva bien con otros perros», añaden. «Sólo necesita un poco de paciencia y mucho cariño». Es una mix de border collie de apenas 8 meses.

Está en la Asociación Protectora de Animales y Plantas de La Bañeza y Comarca, Pabycap. El contacto para su adopción es el número de teléfono 691 733 282 o el correo electrónico mariviamado@hotmail.com.