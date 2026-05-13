Adopta un perro: Alana y Tyson, dos amigos inseparables que no podrían vivir sin estar juntos

Son inseparables, dos amigos juntos hasta el fin del mundo. Y casi allí les buscan familia. En un lugar donde los quieran a los dos juntos. Porque sería peor para ellos separarse que no tener la seguridad y el cariño de una casa. Son, dicen en la protectora, dos perros «extremadamente inteligentes», «entienden todo lo que les dices» y «no pueden vivir el uno sin el otro».

Tyson es un malinois negro, Alana una pastora rubia. Tiene cinco años. Les encanta correr, jugar y, como buenos perros de trabajo, las piedras y los palos. Disfrutan gastando energía y luego reponiéndose tumbados juntos, pegados. «Se han vuelto muy cariñosos, les gustan las caricias», dicen sus cuidadores. Buscan para ellos una adopción doble, una sola casa para los dos. «Un milagro, pero tenemos fe», dice en la protectora donde viven. Alana y Tyson están bajo la protección de la asociación Piedras Blancas de Laciana. El contacto para adoptarlos es a través del teléfono móvil 652 11 97 72 o por Instagram en @protectora_laciana.

Tyson, el malinois que buscan familia junto con Alana.DL