Adopta un gato: Lola, la gata que quería salir de la calle y ser rescatada

Lola no huyó. No salió corriendo. No se escapó despavorida. Salió del lugar donde se había escondido, se sentó al lado de su rescatadora y ni se movió. Sólo para mirarla. Fijamente. Como si le hiciera una pregunta, «¿ahora qué hacemos?». Como si le hiciera una petición, «ayúdame». Sin prisa. Dejando que se tomara su tiempo. Y así fue como Lola fue rescatada. Suavemente.

Durante unos días estará en una casa de acogida, pero su «ángel de la guarda» se va a Alemania y no se la puede llevar. Por eso buscan para Lola una casa definitiva, en la que cambiar la mirada de auxilio. Tiene cuatro años, está castrada y es una gata sana y cariñosa. «Se ve claramente que ha vivido en una casa, que ha tenido una familia», dice su rescatadora. Lola está en la asociación protectora Huellitas del Esla. El contacto para su adopción es a través del teléfono móvil 635 85 01 62 o el correo electrónico huellitasdelesla@gmail.com.