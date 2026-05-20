Adopta un perro: Ala y Coby, los galgos que han visto cómo morían sus siete cachorros

Han acabado bajo protección. Ellos y los cinco cachorros que han sobrevivido. Porque Ala y Coby son familia. Llegaron juntos a la Protectora de León y allí siguen. Ala tuvo a sus doce cachorros apenas unos días después de ser rescatada. Sólo sobrevivieron cinco. Tuvieron suerte, ella y sus hijos, de que la hora del parto llegara en el refugio y no en la calle. Los cachorros ya están todos adoptados, pero quedan por encontrar familia los padres. Ala tiene unos siete años y Coby, cinco. Son dos galgos de muy buen carácter, sin miedo, cariñosos y dóciles. En la protectora dicen que pasean muy bien y se llevan sin problemas con otros perros aunque no están testados con gatos y no saben si los toleran.

Ala y Coby están en la Asociación Protectora de Animales y Plantas de León, Apada. El contacto para la adopción de estos dos galgos es a través del correo electrónico protectoraleon@gmail.com o acudiendo al refugio, que está en la Carretera de Vilecha, s/n (junto al Mercado de Ganado). No tienen teléfono. Abren todos los días a las cinco de la tarde. Se puede ir a pasear a los perros que están allí acogidos todos los días de cinco a ocho de la tarde.

Ala y Coby.DL