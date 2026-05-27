Adopta un gato: Nika y Campanilla, las dos gatitas a las que sólo quería su madre

Fueron un milagro. De su madre, Blanky, y de sus rescatadoras. Nacieron en la calle, la camada de ‘Ocho Vidas’ que salieron adelante por su súper madre y los ángeles protectores que tiene tantos animales. Ocho gatos recién nacidos que nadie quería, salvo Blanky y las cuidadoras de una colonia. Hicieron todo por ellas. Hasta lograron encontrar familia para seis de los gatos, pero Nika y Campanilla se quedaron atrás. Han crecido, ya no son crías y lo tiene más difícil. Los bebés encuentra rápido familia, los gatos adultos ya no tanto.

Han pasado los meses y tienes un vínculo tan fuerte que ya no es posible una adopción por separado. Nika y Campanilla tienen que vivir juntas. Necesitan una familia, la misma, para las dos. Son jóvenes, están castradas y tiene el protocolo veterinario hecho. Están bajo la protección de la asociación El Carro de Freya. El contacto para su adopción es a través de las redes sociales de la protectora (en Instagram y Facebook) o en el correo electrónico elcarrodefreya@gmail.com.