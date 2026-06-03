Adopta un gato: Mincho, el gato de alma rota en busca de un hogar

A Mincho lo rescataron de la calle y aunque ahora vive en un refugio, donde suele esconderse al fondo de su jaula para intentar pasar desapercibido mientras otros gatos buscan atención, su comportamiento, marcado por el temblor de su cuerpo y ojos cansados, revela un pasado de frío, rechazo y miedo a los humanos. Y, sin embargo, ha vuelto a confiar: Ya no se esconde tanto y permite caricias. Pero a Mincho el entorno del refugio lo está consumiendo, como se siente un animal roto por dentro. Sus cuidadoras están preocupadas. Porque Mincho, que es claramente un gato casero, se está apagando. Es el peso de la soledad en un animal que tuvo alguna vez una familia.

Buscan para él una casa, una familia, un lugar de tranquilidad para darle seguridad y mostrarle que el mundo no es hostil, la oportunidad de tener de nuevo un hogar, este de verdad, «antes de que pierda por completo la esperanza y olvide cómo ronronear». Mincho está en la protectora Huellitas del Esla. El contacto para su adopción es a través del correo electrónico huellitasdelesla@gmail.com o del número de teléfono móvil 635 85 01 62.