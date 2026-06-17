Adopta un perro: Zeus, abandonado a su suerte con un tumor cuando más ayuda necesitaba

Durante mucho tiempo, Zeus vivió en una casa, tenía una familia. Un perro fiel, educado, muy cariñoso. La prueba de que alguna vez conoció un hogar. Un día apareció en la calle. Nadie se explicaba por qué. Ni tampoco por qué no tenía chip, ni collar con su identificación, pero se le veía cuidado, sin miedos, simplemente como esperando. ¿A que regresaran sus dueños? Pero no volvieron. Esa noche durmió en una protectora y al día siguiente se fue a una casa de acogida. Un refugio provisional. Allí descubrieron el motivo de su abandono. Y también que tenía dolor. Fuerte. En el veterinario le encontraron un gran tumor en la ingle. Así es como Zeus, el nombre que le ha puesto, fue abandonado en el momento que más ayuda necesitaba. Lo dejaron a su suerte cuando era más vulnerable. Padeciendo dolor.

Zeus ya no está solo. Tiene atención veterinaria. Está ya operado. La masa tumoral que le provocaba dolor no es cancerígena. No ha perdido ni las ganas de jugar ni las de comer. Es un perro muy alegre, dicen sus cuidadoras. Se recuperará de todas sus heridas. Las del alma también. Buscan para él una nueva familia, una que no mere a otro lado cuando el animal que vive en casa, que es miembro de la familia, sufra o necesite atención médica. Está pajo la protección de la Asociación Protectora de Animales y Plantas de La Bañeza y Comarca Pabycap. El contacto para ayudarle es el correo electrónico mariviamado@hotmail.com o en el número de teléfono móvil 691 733 282.