Diario de León

Adopta un gato: Una pequeña 'pantera' y dos 'tigretones' milagro buscan familia donde crecer

Martini, Coco y Mango fueron rescatados de una casa donde no los querían

Martini, la 'panterita' negra.

Martini, la 'panterita' negra.DL

Publicado por
Susana Vergara PedreiraRedactora jefa Área Exterior y Revista
León

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No han tenido un comienzo de vida fácil. Tienen apenas dos meses y ya han tenido que ser recatados de urgencia porque en el lugar donde nacieron no los querían y la decisión sobre cómo iban a acabar ya estaba tomada. Una caja, un saco, un río... algo aún muy habitual en este país con camadas no deseadas. Acabar con los recién nacidos antes que castrar a perros y gatos. En ese rescate apresurado para ponerlos a salvo se recuperó también a la madre.

Martini, una pequeña pantera negra, Coco y Mango, dos tigretones diminutos. Su casa de acogida busca que su historia no termine en ser gatos no deseados y que encuentre una familia. El número de teléfono para su adopción o acogida es el 633 02 48 88.

Coco, una de las 'panteritas'.

Coco, una de las 'panteritas'.

Mango, la otra 'panterita' de la camada no deseada.

Mango, la otra 'panterita' de la camada no deseada.

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