Adopta un gato: Una pequeña 'pantera' y dos 'tigretones' milagro buscan familia donde crecer

No han tenido un comienzo de vida fácil. Tienen apenas dos meses y ya han tenido que ser recatados de urgencia porque en el lugar donde nacieron no los querían y la decisión sobre cómo iban a acabar ya estaba tomada. Una caja, un saco, un río... algo aún muy habitual en este país con camadas no deseadas. Acabar con los recién nacidos antes que castrar a perros y gatos. En ese rescate apresurado para ponerlos a salvo se recuperó también a la madre.

Martini, una pequeña pantera negra, Coco y Mango, dos tigretones diminutos. Su casa de acogida busca que su historia no termine en ser gatos no deseados y que encuentre una familia. El número de teléfono para su adopción o acogida es el 633 02 48 88.

Coco, una de las 'panteritas'.