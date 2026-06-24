Adopta un gato: Horus, el gato tirado en la calle que no quiere seguir estando solo

No es un gato de colonia, no se acostumbra a vivir en la calle. Huye del asfalto, de sus peligros, de las sombras de la noche y de los ruidos del día. Está muy asustado. Sólo busca un refugio, las manos de sus cuidadoras, alguien que los ponga a salvo. Unos mimos, una caricia, la seguridad de quien lo protege. Es, dicen sus cuidadoras, extremadamente cariñoso, tranquilo y dulce. «Uno de esos compañeros para toda la vida», añaden. Le han sacado de la calle, pero no tienen sitio para él. Como todas las protectoras, están saturadas de animales abandonados. Ninguna época es buena para quienes sobran en un casa aunque llegaran con la promesa de un lugar mejor, pero el verano es una catástrofe. Es lo que le pasa a Horus. «Nos rompe el corazón pensar que un alma tan noble tenga que seguir durmiendo a la intemperie», lamentan. Y hacen un llamamiento urgente: una familia adoptiva o una casa de acogida que le retire de los peligros de una vida fuera de una casa. «Buscamos un pequeños milagro, alguien que le abra las puertas de su hogar. Ayúdanos a que este pequeño gran corazón deje de buscar caricias en la calle y las encuentre en un nuevo hogar», piden.

Horus es un gato joven, quizá un año. Está castrado. La asociación que lo protege se encarga de los gastos de una casa de acogida hasta que encuentre una familia definitiva. Quieren estarlo, desparasitarlo y vacunarlo, pero necesitan que salga de la calle para recibir esta atención veterinaria. Horus está en Dejemos Huella, en San Andrés del Rabanedo. El contacto para su acogida o adopción es el número de teléfono móvil 699 046 307 o el correo electrónico dejemoshuella2024@gmail.com.