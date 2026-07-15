Adopta un gato: Pantera, la gata de las lágrimas que quiere dejar la vida salvaje y encontrar casa

La rescataron en estado crítico, «medio muerta» y en condiciones de total desamparo. Lloraba. Con lágrimas. Pero ha tenido casa porque llevaba en el cuello un viejo collar raído. Estaba muy enferma, con un brote de panleucopenia y una infección severa en una de sus patas. A pesar de la gravedad de sus dolencias, ha logrado estabilizarse y recibir el alta médica.

Pantera se enfrenta ahora a un nuevo desafío: no tiene un hogar a donde ir tras salir del hospital. Necesita un espacio donde pueda terminar de recuperarse. Para dejar la «vida salvaje» de la calle, que no conocía antes de ser abandonada, y tener un hogar donde poder vivir y recuperarse. De momento no puede convivir con otros gatos hasta que se confirme su completa curación. Buscan para ella con urgencia un hogar que le brinde la seguridad y los cuidados que no ha tenido hasta ahora. Está bajo los cuidados de la asociación Huellitas del Esla. El contacto para su adopción o acogida es en el correo huellitasdelesla@gmail.com o en el número de teléfono móvil 635 85 01 62.