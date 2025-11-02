Alerta alimentaria: Se descubre la presencia de Salmonella en estos lotes de cúrcuma

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rasff), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Italia relativa a la presencia de Salmonella spp. en cúrcuma en polvo “Haldi Powder” de la marca Ali Baba.

En concreto, está afectado el lote 080824 de este producto que se comercializa en bolsas de 100 gramos, 200 gramos y 1 kilogramo. La cúrcuma incluida en este aviso tiene fecha de consumo preferente del 22 de abril de 2026.

Según la Aesan, la distribución inicial se ha producido en Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias y La Rioja, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio la cúrcuma de la marca y el lote afectado por esta alerta, se abstengan de consumirla.

En caso de haber ingerido este producto y presentar alguna sintomatología compatible con la salmonelosis (principalmente diarrea y/o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza) se recomienda acudir a un centro de salud.