Alerta alimentaria: descubren una toxina en el queso cabrales de la marca Rojo Prieto

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias del Principado de Asturias relativa a la presencia de toxina estafilocócica en varios lotes de queso de Cabrales de la marca Rojo Prieto.

Este aviso es resultante de un autocontrol de la empresa, que ha sido comunicado a las autoridades competentes en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.

En concreto, están afectados los lotes 08125 y 08225 con fechas de caducidad entre el 1 y el 15 de octubre de 2026 del envase de 2,5 kilos, y el lote 08125 con fechas de caducidad entre el 1 y el 15 de octubre de 2026 del envase de 350 gramos.

La distribución del queso afectado se ha producido en Asturias, Madrid y Murcia, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio quesos de los lotes afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos. En caso de haberlo ingerido y presentar alguna sintomatología compatible con esta toxiinfección (náuseas, vómitos y diarrea, fiebre, eritema dérmico o hipotensión) se recomienda acudir a un centro de salud.