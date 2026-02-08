TikTok e Instagram, "telarañas sociales" que "devoran" la mente de menores y adolescentes

Imagen de archivo del investigador del Instituto de Transferencia e Investigación (ITEI) de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Hilario Blasco Fontecilla. EFE/Raquel Manzanares.

Publicado por Pilar Mazo Logroño Creado: Actualizado:

Los menores y adolescentes constituyen una generación que cada vez se siente más sola porque "telarañas sociales", como Instagram y TikTok fundamentalmente, se han convertido en herramientas creadas para "devorar su mente" y que contribuyen a "magnificar sus problemas de salud mental".

Así lo ha explicado, en una entrevista con EFE, el psiquiatra e investigador de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) Hilario Blasco-Fontecilla, quien también ha reprobado que estos "chupetes digitales" sean proporcionados a los niños por sus padres.

"Son herramientas -ha añadido- que vienen muy bien a los padres porque, por ejemplo, tienen a sus hijos calmados" en sus habitaciones, lo que, desde su punto de vista y por su experiencia clínica, es "una negligencia emocional" en el cuidado de los menores.

En general, ha explicado, estas "telarañas sociales" son "un subproducto de grandes empresas tecnológicas, que son las 'arañas', en aras de unos intereses económicos, extremadamente perversas y muy astutas", ha precisado este investigador en el impacto de las redes sociales en la vida humana .

Están diseñadas, ha recalcado, para "enredar y controlar el pensamiento del ser humano y, sobre todo, han buscado al ápice débil del sistema", que son los menores y adolescentes, y su estrategia hacia ellos es "muy depredadora".

Los niños y adolescentes tienen, "por definición, el cerebro inmaduro y, por lo tanto, no tienen un pensamiento crítico desarrollado", ha afirmado, por lo que "introducirse en sus mentes es extremadamente fácil" para cambiar lo que piensan, sienten o quieren en un determinado momento.

Es evidente, ha dicho, que estas herramientas no facilitan la comunicación, sustituyen el contacto humano real y los dispositivos móviles son los intermediarios que "hacen pagar el coste de la distribución" de estos contenidos, ha añadido Blasco-Fontecilla.

Salud mental

Cuando los jóvenes se comunican a través de redes sociales, ha asegurado, "la herramienta se convierte en un fin en sí misma, como TikTok, en que las comunicaciones duran 10-20 segundos, y que nada tienen que ver con las comunicaciones humanas".

Prueba del impacto de estas "telarañas sociales" en estos grupos de edad es el "tsunami" de problemas sociales existentes en todo el mundo desarrollado, hasta el punto de que puede considerarse que "existe una crisis de habilidades sociales y salud mental en jóvenes", ha afirmado.

Uno de cada diez ingresos en hospitales españoles se produce por problemas de salud mental, lo que "se ha visto magnificado desde 2010 de manera muy importante, no solo en España", que, junto con Australia, Nueva Zelanda Portugal y Grecia, ha añadido, "son los cinco países en los que hay una mayor carga de problemas de salud mental en los adolescentes".

Para él, "tiene todo el sentido" la medida que ha instalado Australia de prohibir por ley el acceso a redes sociales a menores de 16 años y el anuncio que ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en este sentido, y que también estudia Francia.

"Las cifras de problemas de salud mental en los jóvenes actualmente no tienen parangón, jamás las ha habido", ha incidido este psiquiatra, quien también plantea estas reflexiones en su ensayo documentado 'La telaraña. Red social, redil social, ¿o telaraña social?'.

En su opinión, este problema es "más de índole sociológica" y de la transformación habida en este ámbito, por lo que ha valorado las medidas anunciadas por algunos estados de limitar el acceso a estas 'telarañas sociales' a jóvenes y adolescentes y ha apostado por impulsar políticas y acciones educativas que les induzcan al deporte.