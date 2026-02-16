Ordenan la retirada de este protector solar por contener un factor de protección inferior al indicado en el etiquetado

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha informado del cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación de todos los lotes del producto de protección solar Hello Sunday The One For Your Eyes SPF 50.

La empresa responsable ha adoptado estas medidas de forma voluntaria tras comprobar en sus ensayos más recientes que el factor de protección solar (FPS) del producto es inferior al declarado en el etiquetado.

El uso de cosméticos con un FPS inferior al indicado en el etiquetado podría suponer un riesgo para la salud, aumentando el riesgo de sufrir quemaduras en caso de exposición solar prolongada.

El responsable de la puesta en el mercado es la empresa Hello Sunday Ventures SL, quien ya ha iniciado la retirada del producto de los puntos de venta, así como la recuperación de las unidades adquiridas por los usuarios. Además, ha publicado una advertencia en su página web oficial con información sobre los pasos a seguir en caso de disponer de alguna unidad del producto.

La Aemps ha comunicado estas medidas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para su difusión. Aquellas personas que tengan en sus domicilios el protector solar Hello Sunday The One For Your Eyes SPF 50 pueden dirigirse al establecimiento donde lo adquirió para su devolución.