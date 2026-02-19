Sanidad alerta de estos lotes de test para el Covid-19 falsificados

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha informado de la detección de un nuevo lote falsificado del test de autodiagnóstico Covid-19 y gripe A+B fabricado por Safecare Biotech.

En concreto, la Agencia ha señalado en una nota informativa publicada el 5 de febrero que el fabricante del producto original Safecare Biotech (con sede en Hangzhou, China) ha confirmado que el lote FCO2023020312 con referencia FCO-6032 de este test de autodiagnóstico es falso, mientras que el número de lote original es FCO20230203.

El pasado 19 de diciembre de 2025, la Aemps ya informó de la detección de unidades falsificadas de este mismo test, con referencia FCO-6032 y número de lote FCO24090516.

La Aemps ha señalado que ha identificado y se ha puesto en contacto con los distribuidores en España de este nuevo lote para que tomen las medidas adecuadas. No obstante, no se descarta que puedan existir otros distribuidores en nuestro país.

Por ello, en el caso de que los usuarios posean alguna unidad de este test de autodiagnóstico, la Aemps recomienda revisar el número de lote para comprobar si se trata de uno de los productos afectados, ya que recuerda que existen en el mercado unidades conformes y aptos para su uso del producto para autodiagnóstico COVID-19 and Influenza A+B Antigen Combo Rapid Test del mismo fabricante y con referencia FCO-6032. De ser falsos, aconseja que no se utilicen.

Asimismo, recuerda a los consumidores que este tipo de pruebas se deben adquirir únicamente en farmacias, garantizando el adecuado origen, almacenamiento y condiciones de conservación del test.