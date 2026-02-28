Beatriz Robles, nutricionista leonesa: «A mayor consumo de legumbre, mejor control del peso corporal»

Los garbanzos, ejemplo de legumbre económica y rica en proteína vegetal, ganan protagonismo como alternativa saludable a la carne en la despensa diaria.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

La nutricionista leonesa Beatriz Robles ha puesto el foco donde pocos miran: en las legumbres. En una publicación de Instagram, rescata su intervención en el programa 'Saber Vivir' de Televisión Española y lanza un mensaje tan directo como incómodo: «Cuando decimos que tenemos que comer menos carne, una de las opciones que tenemos para sustituirla son las legumbres». Es una declaración que desmonta prejuicios y devuelve a garbanzos, lentejas y alubias al centro del debate nutricional.

Beatriz Robles y las legumbres: el sustituto vegetal natural de la carne

«Las legumbres son el sustituto vegetal natural a la carne». Así de contundente lo resume Robles. En un momento en el que la reducción del consumo de carne se asocia a tendencias, ideología o modas, la experta devuelve el debate a la ciencia nutricional básica.

La clave está en entender que la proteína no es patrimonio exclusivo de la carne. Las legumbres no solo son nutritivas por su fibra (el argumento más repetido), sino que, como explica la propia nutricionista, «son una buenísima fuente de proteína por cantidad y por calidad». En una alimentación equilibrada, pueden desempeñar un papel protagonista sin necesidad de recurrir a productos ultraprocesados que imitan a la carne.

Beatriz Robles alerta en 'Saber Vivir': el consumo de legumbres ha caído un 70%

Uno de los datos más impactantes de la conversación en Saber Vivir es el descenso drástico del consumo. Desde los años 80, la ingesta de legumbres en España habría caído en torno a un 70%. La cifra habla de un cambio cultural profundo y, probablemente, de un problema de percepción.

Robles lo señala con claridad: «Yo creo que va un poco asociado a la idea de que la legumbre engorda… y es todo lo contrario». Y remata con la frase que cambia el relato: «A mayor consumo de legumbre, mejor control del peso corporal». Su combinación de fibra y proteína favorece una mayor sensación de plenitud, ayudando a regular la ingesta global del día.

Además, el factor económico juega a su favor. Son más asequibles que otras fuentes de proteína como el pescado y, sin embargo, han sido desplazadas por alimentos más caros o menos interesantes desde el punto de vista nutricional.

Beatriz Robles rompe el mito: las legumbres también caben en el desayuno

Durante la intervención se menciona incluso el refrán popular «lentejas, comida de viejas». Frente a esa imagen desfasada, Robles reivindica su versatilidad y modernidad. Incluso conecta con la tradición literaria al recordar que en tiempos de Miguel de Cervantes, los garbanzos y las lentejas formaban parte habitual de la dieta.

Pero lo más llamativo es su propuesta práctica: «También en el desayuno… podemos tomar una tostada de hummus de garbanzos con tomate deshidratado y es un plato perfecto para un desayuno de 10». Una frase que rompe la idea del potaje pesado y traslada las legumbres al terreno del lifestyle saludable contemporáneo.