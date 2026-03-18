La Consejería de Sanidad crea un grupo de seguimiento de los programas de cribado de cáncer en CyL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León ha constituido el Grupo técnico de seguimiento de los programas de cribado de cáncer de Castilla y León. Un espacio de trabajo orientado a mejorar la coordinación, evaluación y desarrollo de las estrategias de detección precoz del cáncer en la Comunidad.

La primera reunión del grupo se ha celebrado ya, en la sede de la Consejería de Sanidad, y ha contado con la participación de profesionales de diferentes áreas implicadas en la elaboración y desarrollo de los programas de diagnóstico precoz de los problemas de salud, como son los cribados de cáncer. En el encuentro se ha presentado la iniciativa, se ha formalizado la constitución del grupo y se han abordado las principales líneas de trabajo para los próximos meses.

El grupo cuenta, por parte de la Consejería de Sanidad, con la participación de representantes de las direcciones generales de Salud Pública, de Asistencia Sanitaria y Humanización, y de Salud Digital; y por parte de las entidades externas al Gobierno autonómico, con miembros de la Asociación Española Contra el Cáncer, el Grupo Español de Pacientes con Cáncer y diversas sociedades científicas vinculadas a la prevención, diagnóstico y tratamiento de las patologías oncológicas.

Este nuevo grupo técnico trabajará para impulsar una visión integral del proceso de cribado. Su experiencia y perspectiva multidisciplinar serán esenciales para analizar el desarrollo de los programas, identificar áreas de mejora y proponer estrategias que garanticen la máxima calidad y efectividad.

El grupo se dividirá en tres áreas de trabajo para el seguimiento de los programas de cribado poblacional de cáncer de mama, cáncer colorrectal y cáncer de cuello de útero, incluidos todos ellos en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud.

En Castilla y León, el programa de detección precoz de cáncer de mama se desarrolla desde el año 1992 e incluye la realización de una mamografía cada dos años a las mujeres de entre 45 y 74 años. El programa de cribado de cáncer colorrectal, implantado en 2013, está dirigido a hombres y mujeres de entre 50 y 74 años y se basa en la realización periódica de un test de sangre oculta en heces. Finalmente, el programa de prevención y detección precoz del cáncer de cuello de útero incluye a mujeres de entre 25 y 65 años y combina citología y pruebas de detección del virus del papiloma humano.

Con la puesta en marcha de este grupo técnico, el Sistema de Salud de Castilla y León refuerza su compromiso con la prevención y detección temprana del cáncer, siendo ésta clave para mejorar el pronóstico de la enfermedad, reducir la mortalidad y avanzar en la calidad de la atención sanitaria regional.