FACUA advierte de varias webs que venden entradas falsas para los conciertos de Rosalía

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

FACUA-Consumidores en Acción advierte de varias páginas webs que venden entradas falsas para los conciertos que Rosalía tiene programados en los próximos días en Madrid y Barcelona.

En los últimos días, la asociación ha tenido conocimiento de las webs fraudulentas rosaliaentradas-luxtour.com y rosalia-tour.com, unos sitios que decían vender «entradas oficiales para Barcelona y Madrid» y que tenían «acceso prioritario seguro». Cabe recordar que las entradas para los conciertos de la artista catalana se agotaron a las pocas horas de ponerse a la venta a través de los canales oficiales de venta.

Hay algunos navegadores y antivirus que ya detectan que son páginas fraudulentas y evitan mostrar el contenido a los usuarios. La web rosaliaentradas-luxtour.com, activa hasta este 26 de marzo, sólo tenía la página principal y una pestaña de Contacto donde no se facilitaba ni teléfono ni correo electrónico, únicamente un supuesto formulario para mandar las consultas.

Además, si se pinchaba en los diferentes días de los conciertos para elegir las entradas, aparecían unos precios que nada tienen que ver con los oficiales, y unas categorías (Level 6, Level 4, Level 2, Level y Floor) que tampoco se corresponden con la distribución del Movistar Arena de Madrid ni del Palau Sant Jordi de Barcelona.

Estas páginas fraudulentas, además, están aprovechando los días previos a los conciertos para hacer publicidad a través de historias en Instagram con mensajes como «Nuevas plazas disponibles ahora» o «+1000 plazas disponibles», intentando captar la atención de los usuarios para que caigan en su trampa.

Anuncios publicados a través de Instagram.

FACUA advierte de que en los próximos días podrían aparecer otras páginas fraudulentas similares anunciando la venta de entradas para los conciertos de Rosalía para quedarse con los datos bancarios de los usuarios. Por ello, se recomienda estar vigilantes para no picar en webs falsas que simulan ser sitios donde se venden entradas diferentes conciertos y espectáculos.

Cualquier usuario que haya sido víctima de una estafa de este tipo puede dirigirse a la asociación para recibir asesoramiento sobre cómo proceder para intentar recuperar su dinero. Es recomendable denunciar ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en caso de haber sido víctima de una estafa de este tipo.

Los afectados también pueden revisar las condiciones de sus tarjetas bancarias o métodos de pago empleados por si tuviesen asociado un seguro que cubra este tipo de estafas.