Alertan de la presencia no declarada en el etiquetado de leche, soja, sésamo y nueces en estos cereales

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través de la información facilitada por un consumidor de la comercialización de cereales de la marca Freche, procedente de Alemania, con un mal etiquetado. Los artículos no contendrían la referencia a la presencia de trazas de leche, soja, sésamo y nueces entre los ingredientes.

En concreto, se trata de cereales inflados ecológicos con manzana y concentrado de zumo de fruta de la marca Freche Freunde, con el lote L25226, aunque la Aesan no descarta que este mismo problema en el etiquetado se presente en otros lotes. La fecha de consumo preferente del producto afectado es del 14 de agosto de 2026 y se presenta en paquetes de 125 gramos.

Según la información facilitada por la Aesan, la distribución inicial ha sido a Islas Baleares y Comunidad Valenciana, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, se recomienda a las personas con alergia o intolerancia a los componentes de la leche, la soja, el sésamo o las nueces que pudieran tener en sus hogares los productos de la marca y lote afectado que se abstengan de consumirlos. Su ingesta no comporta ningún riesgo para el resto de la población.