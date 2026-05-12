Alerta por Salmonella: la Aesan retira estos batidos proteicos veganos en polvo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Comunidad Valenciana relativa a la presencia de Salmonella en batidos proteicos veganos en polvo de la marca 226ERS.

En concreto, se trata del batido proteico vegano en polvo en envases de 700 gramos, sabor chocolate con lote 2507B1002 y 2507B1015, y fecha de caducidad del 31 de julio de 2027; el de sabor vainilla con lote 2511B1011 y fecha de caducidad del 30 de noviembre de 2027; y sabor frutos rojos con lote 2507B1021 y fecha de caducidad del 31 de julio de 2027.

Según la información facilitada por la Aesan, la distribución se ha realizado en la mayor parte del territorio nacional.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio los batidos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos. En el caso de haberlos ingerido y presentar alguna sintomatología compatible con la salmonelosis (principalmente diarrea y / o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza) se recomienda acudir a un centro de salud.