El error que cometes al ventilar tu casa y que está disparando tu alergia sin que lo sepas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La llegada del buen tiempo suele ser motivo de alegría para la mayoría, pero para quienes sufren de alergias, se convierte en un auténtico desafío de supervivencia. Para facilitar este proceso, la Sociedad Castellano y Leonesa de Alergología e Inmunología Clínica ha elaborado una serie de recomendaciones esenciales que van mucho más allá de los fármacos tradicionales. Si bien los tratamientos como corticoides, antihistamínicos o la inmunoterapia son pilares fundamentales que siempre deben ser prescritos por un médico, la verdadera diferencia reside en aprender a anticiparse al enemigo invisible que flota en el aire.

El primer paso para recuperar el control es la información. Es vital que cada paciente conozca con exactitud a qué tipos de polen es alérgico y en qué fechas aparecen con mayor fuerza. Para ello, el conocimiento del entorno es clave, aprendiendo a identificar las plantas en parques, jardines y zonas de montaña que solemos frecuentar. Además, la tecnología se convierte en nuestra mejor aliada gracias al Servicio de Información Polínica, que permite consultar niveles actualizados a través de SMS cada jueves o mediante el portal oficial de salud de la Junta de Castilla y León.

El clima juega un papel determinante en la intensidad de los síntomas. Debemos prestar especial atención a los días de viento suave o moderado, así como a las jornadas secas, soleadas y los momentos previos a las tormentas, ya que son los escenarios donde la concentración de polen alcanza sus picos más peligrosos. En estas etapas de máxima polinización, se aconseja reducir drásticamente los deportes de esfuerzo y las actividades al aire libre, buscando refugio en el interior de los edificios o cerca del mar, donde el aire suele estar mucho más limpio de alérgenos.

Nuestro hogar y nuestro coche deben convertirse en búnkeres contra la alergia. Es fundamental mantener las ventanas cerradas y limitar la ventilación a las horas del mediodía. En cuanto a la limpieza, el aspirador y la bayeta húmeda deben sustituir por completo a la escoba para evitar que el polen se resuspenda en el aire, de la misma forma que debemos evitar secar la ropa en el exterior. Al desplazarnos, es imperativo viajar con las ventanillas subidas y contar con filtros especiales en el aire acondicionado, sin olvidar el uso de gafas de sol y, si la situación lo requiere, una mascarilla humedecida para filtrar las partículas.

Por último, los expertos recuerdan que durante estos meses el cuerpo está mucho más sensible a irritantes externos. Gestos cotidianos como lavar minuciosamente las frutas y vegetales frescos para eliminar restos de polen, evitar tumbarse sobre el césped o no cortar la hierba pueden marcar la diferencia entre una crisis o un día tranquilo. Es importante recordar que el tabaco es siempre desaconsejable y que agentes como los productos de limpieza fuertes o la contaminación pueden agravar el cuadro. Ante cualquier duda, la consulta con el alergólogo y el seguimiento estricto de sus indicaciones, incluyendo la posibilidad de recurrir a vacunas o inmunoterapias, siguen siendo la mejor estrategia para ganar la batalla a la alergia.