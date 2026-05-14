El español con hantavirus aislado, de 70 años, sigue con síntomas pero estable

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

El pasajero español del MV Hondius de 70 años que es positivo en hantavirus y permanece aislado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid continúa este jueves con síntomas pero se encuentra estable.

Así lo han confirmado a EFE fuentes del Ministerio de Sanidad, que han explicado que el hombre sigue teniendo síntomas respiratorios.

El paciente permanece en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del Gómez Ulla y se le irán practicando pruebas PCR hasta su recuperación, según las autoridades sanitarias, que siguen muy de cerca la vigilancia porque la infección por hantavirus puede cursar con mucha rapidez, como ha ocurrido con la paciente francesa.

El resto de los españoles aislados siguen una cuarentena muy estricta, aunque el próximo domingo, cuando se cumpla una semana del ingreso, se les practicarán dos PCR, que de confirmar el negativo permitirán una flexibilización, con visitas y salidas de la habitación, siempre con medidas de protección y seguridad, según establece el protocolo actualizado el pasado martes.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, también ha informado este jueves, en La 2Cat, que el paciente español con hantavirus "continúa estable", lo cual -ha dicho- "es la mejor de las noticias que se pueden tener y esperamos que se mantengan".

Ha advertido, no obstante, de que se trata de una infección difícil de predecir y que además tiene la característica de poder evolucionar de manera rápida en poco tiempo, con lo que, según sus palabras, "todavía hay que ser prudente en la predicción y en el pronóstico del curso de las enfermedades, especialmente infecciosas".

En principio, ha insistido, los datos son "razonablemente favorables" y se espera que continúe así y que dentro de poco puedan darse "aún mejores noticias".

Sobre el estado anímico de los otros 13 ingresados en el Gómez Ulla, Padilla ha explicado que, por lo que les comentan los profesionales de emergencias sanitarias, que son los que se reúnen con ellos, están "dentro de lo que cabe, razonablemente bien".

Además, ha señalado que se ha establecido la posibilidad de que tengan apoyo en términos de salud mental.

A todos ellos, que cuentan con televisión, teléfono móvil y acceso a las redes sociales, les ha querido enviar "todo el ánimo" y que sepan -ha dicho- que "todo el mundo estamos intentando cuidarles y deseando que cuando salgan lo hagan totalmente libres de cualquier tipo de enfermedad y de contratiempo". "Y que esto quede solamente como un hecho biográfico notable, pero sin mayor impacto", ha apostillado.

Sobre las acusaciones y críticas del presidente canario, Fernando Clavijo, de la gestión del brote en el crucero, Padilla ha mostrado su sorpresa por el hecho de que esté reaccionando "de esta forma tan dura" y ha advertido de que "cuanta menos razón siga teniendo, más irá hipertrofiando las críticas". "Entiendo que forma parte del juego", ha agregado.

Por eso, ha asegurado que a la hora de valorar cuál ha sido la gestión de la crisis se queda con la opinión del Centro Europeo de Control de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud (OMS), o de la Comisión Europea del Mecanismo Europeo de Protección Civil y Respuesta a Emergencias.

"Las opiniones del señor Clavijo, que no ha estado cuando se trataba de trabajar pero sí cuando se trataba de opinar, me parece que desde el punto de vista de la evaluación de la respuesta tienen una capacidad muy limitada de tener algún tipo de validez", ha concluido Padilla.