Ordenan la retirada de una veintena de lotes de este medicamento Laxante por resultados fuera de especificaciones

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenado la retirada de una veintena de lotes del medicamento Emuliquen Laxante tras obtener un «resultado fuera de especificaciones del contenido en una impureza», detectado en estudios de estabilidad. Este defecto de calidad no supone un riesgo vital para el paciente.

Del producto que se comercializa en frascos de 230 mililitros están afectados los lotes 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148 y 1149, con fechas de caducidad del 30 de abril de 2027, 30 de junio de 2027 y 31 de julio de 2027.

En envases de 10 sobres, los lotes 1135, 1136 y 1137, y en envases de 200 sobres el lote 1135. Todos ellos tienen fecha de caducidad del 30 de noviembre de 2026. Este fármaco está fabricado y comercializado por Laboratorio Lainco SA.

Emuliquen Laxante contiene los principios activos parafina líquida y picosulfato de sodio. Pertenece al grupo de medicamentos denominados ablandadores de las heces. Actúa como laxante lubrificando, ablandando y plastificando las heces, facilitando y estimulando la evacuación intestinal. Está indicado para el alivio sintomático del estreñimiento ocasional en adultos.

La agencia ha clasificado el defecto como de clase 2. Los defectos de calidad de los medicamentos se clasifican en tres clases (1, 2 y 3) siendo la clase 1 la que se corresponde con un posible riesgo más elevado y la clase 3 la de un menor riesgo.

La Aemps, dependiente del Ministerio de Sanidad, ha ordenado la retirada del mercado de todas las unidades distribuidas de los lotes afectados y su devolución al laboratorio. Asimismo, insta a las comunidades autónomas a que realicen un seguimiento de su retirada.