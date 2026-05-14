El error nocturno con las persianas que cometen millones de españoles sin saberlo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Miles de hogares en España repiten cada noche el mismo gesto automático: bajar completamente las persianas antes de acostarse. Un ritual tan extendido como aparentemente lógico, especialmente en los dormitorios donde se busca el máximo aislamiento de luz y ruido. Sin embargo, esta práctica podría no ser tan beneficiosa como se piensa, según advierten cada vez más especialistas en arquitectura, salud y descanso.

La costumbre de sellar herméticamente las ventanas durante las horas de sueño responde a una necesidad comprensible: crear un ambiente oscuro y silencioso que favorezca el descanso. Pero los expertos recomiendan dejar unos centímetros de espacio en la parte inferior de las persianas, una modificación aparentemente menor que puede generar importantes beneficios para la salud y el bienestar de quienes habitan la vivienda.

Esta revelación ha ganado tracción en los últimos meses, especialmente entre profesionales de la construcción sostenible y médicos especializados en medicina del sueño, que señalan aspectos cruciales relacionados con la ventilación y la calidad del aire interior que muchos españoles desconocen.

La importancia de la ventilación nocturna

El principal argumento para no bajar completamente las persianas tiene que ver con la circulación del aire durante la noche. Cuando cerramos herméticamente una habitación, limitamos drásticamente la renovación del oxígeno, lo que puede provocar una acumulación de dióxido de carbono, especialmente en espacios reducidos o con varias personas durmiendo.

Según datos de estudios realizados en universidades europeas, la concentración de CO2 en dormitorios cerrados puede superar las 1.000 partes por millón durante la noche, cuando lo recomendable es mantener niveles por debajo de 800 ppm. Esta acumulación puede provocar dolores de cabeza matutinos, sensación de cansancio al despertar y disminución de la calidad del sueño.

Dejar un espacio de entre 5 y 10 centímetros en la parte inferior de la persiana permite que el aire circule de forma natural, renovando el oxígeno sin comprometer significativamente el aislamiento acústico ni la oscuridad necesaria para un descanso reparador. Esta pequeña apertura facilita que el aire viciado salga y el aire fresco entre, especialmente si se combina con una ventana ligeramente entreabierta.

La importancia de la ventilación nocturna

Más allá de la renovación del oxígeno, mantener una mínima circulación de aire en el dormitorio ayuda a regular la humedad relativa del ambiente. En España, donde las condiciones climáticas varían considerablemente entre regiones, este aspecto resulta especialmente relevante.

En zonas costeras con alta humedad ambiental, la falta de ventilación puede favorecer la aparición de moho y ácaros, dos de los principales desencadenantes de alergias respiratorias. Por el contrario, en regiones del interior con climas más secos, una habitación completamente sellada puede resecar excesivamente el ambiente, afectando a las mucosas respiratorias y favoreciendo la congestión nasal.

Arquitectos especializados en construcción sostenible señalan que las viviendas modernas están cada vez más aisladas, lo que si bien mejora la eficiencia energética, también reduce la ventilación natural si no se toman medidas adecuadas. Por ello, recomiendan mantener pequeñas aberturas que permitan el intercambio de aire sin comprometer el confort térmico.

Alternativas prácticas para mantener oscuridad y ventilación

Para quienes necesitan oscuridad total para conciliar el sueño, existen alternativas que permiten combinar ventilación adecuada con ausencia de luz. Los expertos sugieren varias opciones que se están popularizando en los hogares españoles.

Las cortinas blackout o cortinas opacas de alta calidad representan una solución eficaz. Instaladas junto con la persiana ligeramente levantada, bloquean completamente la luz mientras permiten que el aire circule por el espacio entre la persiana y la cortina. Este sistema de doble barrera resulta especialmente útil en dormitorios que dan a calles con iluminación nocturna intensa.

Otra alternativa son los sistemas de ventilación pasiva, que incluyen rejillas de ventilación en el cajón de la persiana o en el marco de la ventana. Estos dispositivos, cada vez más comunes en construcciones nuevas, permiten la entrada de aire fresco mientras mantienen las persianas completamente bajadas, filtrando además el polvo y reduciendo el ruido exterior.

Los antifaces o máscaras para dormir también representan una solución personal y económica. Permiten mantener tanto la persiana como la ventana parcialmente abiertas durante la noche, garantizando máxima ventilación mientras la persona duerme en completa oscuridad.

Impacto en la calidad del descanso

Estudios recientes sobre medicina del sueño han demostrado que la calidad del aire influye directamente en las fases del sueño profundo. Un ambiente mal ventilado puede interrumpir los ciclos naturales del descanso, provocando microdespertares inconscientes que fragmentan el sueño y reducen su capacidad reparadora.

Especialistas en cronobiología añaden otro factor importante: la exposición gradual a la luz natural al amanecer. Dejar la persiana ligeramente levantada permite que los primeros rayos de sol del día penetren suavemente en la habitación, ayudando al cuerpo a despertar de forma más natural y sincronizada con los ritmos circadianos.

Este despertar progresivo resulta especialmente beneficioso durante los meses de invierno en España, cuando muchas personas deben levantarse antes del amanecer. La pequeña entrada de luz prepara al organismo para la activación, reduciendo la sensación de aturdimiento matutino y mejorando el estado de ánimo durante las primeras horas del día.

Búsquedas relacionadas con ventilación en el hogar

El interés por mejorar la calidad del aire interior ha crecido notablemente en España durante los últimos años. Las búsquedas relacionadas con ventilación natural en viviendas, sistemas de renovación de aire y soluciones para dormitorios sin comprometer el descanso han aumentado significativamente.

Profesionales de la salud ambiental recomiendan evaluar cada caso particular, considerando factores como la ubicación de la vivienda, el nivel de ruido exterior, la orientación de las ventanas y las necesidades específicas de los habitantes. No existe una solución única, pero la tendencia general apunta hacia favorecer la circulación de aire sin sacrificar el confort necesario para un sueño reparador.