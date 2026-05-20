El sorprendente producto congelado de Mercadona que arrasa en las redes sociales

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las redes sociales han estallado con un descubrimiento que está revolucionando la forma de hacer la compra en España. Un producto congelado de Mercadona se ha convertido en la estrella indiscutible de las últimas semanas, acumulando miles de visualizaciones y comentarios en plataformas digitales. Lo que comenzó como una simple recomendación de un creador de contenido se ha transformado en un fenómeno viral que tiene a millones de españoles revisando los congeladores de sus supermercados más cercanos.

La cadena de supermercados de Juan Roig vuelve a demostrar por qué lidera el sector de la distribución alimentaria en el país. Con 1.672 tiendas repartidas entre España y Portugal, Mercadona ha conseguido posicionarse como referente gracias a su estrategia de ofrecer productos innovadores que combinan calidad, practicidad y precio competitivo. Este nuevo producto viral encaja perfectamente en esa filosofía empresarial que tanto éxito le ha reportado a la compañía valenciana.

La cuenta de Instagram @chollometro_supermercado ha sido la encargada de poner el foco sobre este alimento congelado que está revolucionando los hábitos de consumo. En un vídeo detallado, el influencer realizó una comparativa exhaustiva que dejó a sus seguidores completamente sorprendidos. Los números no mienten y las conclusiones han generado un debate intenso entre los consumidores sobre la mejor forma de optimizar el presupuesto familiar sin renunciar a productos de calidad.

El aguacate congelado que rompe todos los esquemas

El protagonista de esta historia es el aguacate congelado que Mercadona comercializa en formato de bolsa. Este producto representa una alternativa revolucionaria al aguacate fresco tradicional, ofreciendo ventajas que van mucho más allá del simple aspecto económico. La presentación congelada garantiza una conservación óptima, elimina el problema de la maduración irregular y permite disponer de este superalimento en cualquier momento sin planificación previa.

Lo verdaderamente sorprendente es que, según el análisis realizado por el influencer, el aguacate congelado resulta incluso más económico que la opción fresca disponible en las mismas tiendas. Esta diferencia de precio, aunque pueda parecer marginal a primera vista, supone un ahorro significativo para aquellas familias que consumen este alimento de forma habitual. En un contexto económico donde cada euro cuenta, este tipo de descubrimientos genera un impacto considerable en las decisiones de compra.

La preparación no podría ser más sencilla. Solo es necesario descongelar y consumir, sin necesidad de preocuparse por el punto exacto de maduración o por el desperdicio de producto. Esta comodidad se alinea perfectamente con las tendencias actuales de consumo, donde la población busca soluciones prácticas que se adapten a ritmos de vida cada vez más acelerados.

La visión estratégica de Juan Roig sobre el futuro de la alimentación

Este producto se enmarca dentro de una estrategia empresarial más amplia que Juan Roig ha venido desarrollando durante los últimos años. El empresario valenciano ya adelantó que las cocinas desaparecerán antes del año 2050, una predicción que muchos consideraron audaz pero que cada vez parece más acertada. La apuesta decidida de Mercadona por los productos elaborados y listos para consumir responde a esta visión de futuro.

La compañía ha ido transformando progresivamente sus establecimientos para adaptarse a esta nueva realidad. Las secciones de comida lista para comer han ganado protagonismo en el lineal, mientras que espacios tradicionales como las pescaderías están siendo reconvertidos. La estrategia consiste en ofrecer producto envasado de alta calidad en las estanterías, garantizando frescura y comodidad simultáneamente.

Esta transformación no es caprichosa sino que responde a cambios profundos en los hábitos de los consumidores españoles. Las jornadas laborales extensas, la incorporación masiva de la mujer al mercado laboral y la búsqueda de mayor tiempo libre han modificado radicalmente la relación de la sociedad con la cocina tradicional.

Resultados económicos que avalan la estrategia empresarial

En 2025, Mercadona anunció una facturación de 41.858 millones de euros, lo que representa un incremento del 8% respecto al ejercicio anterior. Estas cifras demuestran que la estrategia implementada por la compañía está dando sus frutos y conectando efectivamente con las necesidades reales de los consumidores en España y Portugal.

El beneficio neto alcanzó los 1.729 millones de euros, consolidando la posición financiera de una empresa que no deja de crecer. Pero más allá de los números puramente económicos, Mercadona creó 5.000 nuevos puestos de trabajo durante ese periodo, alcanzando una plantilla total de 115.500 empleados. Este crecimiento en el empleo refleja la expansión continua de la cadena y su compromiso con la generación de oportunidades laborales.

Además, la compañía distribuyó más de 1.000 millones de euros entre su plantilla en concepto de mejora de jornada, demostrando que el éxito empresarial puede ir de la mano de políticas laborales que benefician directamente a los trabajadores. Esta filosofía de reparto de beneficios forma parte del ADN corporativo de Mercadona y contribuye a mantener altos niveles de motivación y compromiso entre sus empleados.

Impacto del producto viral en las redes sociales

El fenómeno del aguacate congelado trasciende lo meramente comercial para convertirse en un caso de estudio sobre cómo las redes sociales influyen en los hábitos de consumo. La viralización del producto ha generado miles de interacciones, con usuarios compartiendo sus experiencias, recetas y opiniones sobre esta alternativa congelada.

Los comentarios en las publicaciones reflejan sorpresa y satisfacción por el descubrimiento. Muchos consumidores reconocen no haber considerado previamente la opción congelada, asociándola erróneamente con menor calidad. Sin embargo, las valoraciones positivas están desmontando estos prejuicios y animando a más personas a probar el producto.

Este caso demuestra el poder de los influencers especializados en ahorro y consumo inteligente. Cuentas como @chollometro_supermercado se han convertido en referentes para millones de españoles que buscan optimizar su presupuesto familiar sin sacrificar la calidad de su alimentación. La credibilidad de estos prescriptores digitales reside en su capacidad para realizar análisis rigurosos y comparativas útiles basadas en datos reales.