Retiran esta cuchara para espaguetis por la presencia de aminas aromáticas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La cadena de bazares de origen alemán Tedi, con presencia en la mayor parte del territorio español, ha retirado del mercado una cuchara para espaguetis tras detectar que este utensilio de cocina «presenta una migración de aminas aromáticas primarias (4,4′-diaminodifenilmetano) por encima del Límite de Detección establecido para la seguridad alimentaria».

En concreto, el artículo afectado es la cuchara para espaguetis con número de referencia 5527200100. Según indica la nota informativa, el producto supone un riesgo para la salud de los consumidores, por lo que Tedi ha decidido como medida de precaución, retirarlo de la venta.

Las aminas aromáticas primarias (AAP) son sustancias químicas muy recurrentes, ya que sirven para la fabricación de múltiples artículos; como pesticidas, productos farmacéuticos, caucho, polímeros epoxi o tintas, entre otros. Además, pueden estar presentes o migrar desde los materiales en contacto con alimentos, como consecuencia de impurezas en su producción o a causa del uso prolongado de los mismos.

Muchas de ellas son conocidas por su potencial carcinogénico. Su exposición puede ocurrir en entornos industriales y se regulan estrictamente según normativas europeas debido a sus riesgos para la salud.

Tedi ofrece la posibilidad de obtener el reembolso del precio de venta del producto (1 euro) o bien cambiarlo por otro artículo de los que ofertan sus establecimientos. Para más dudas, el teléfono de información es el 961 367 900, mientras que la dirección de correo es comercio@tedi.com.